Suma Sinaloa cinco boletos directos a los Juegos Nacionales Conade 2022

Mexicali, Baja California._ Sinaloa logró sumar cinco pases directos más a los Juegos Nacionales Conade 2022, dentro del tercer día de actividad del Macro Regional de Atletismo, que tiene como sede la ciudad fronteriza.

Con estos resultados, la delegación sinaloense suma 15 boletos directos a la última ronda, esperando marcas de los otros Macro Regionales para saber si avanzan más atletas.

Cristabel García comenzó el día por los sinaloenses, conquistó la medalla de oro en los 300 metros con vallas (76 centímetros) en la categoría Sub 16 en la rama Femenil, logrando una marca de 48.19 segundos.

La segunda presea dorada la obtuvo Gonzalo Medina en los 400 metros con vallas (91 centímetros) en la Sub 20 Varonil, con un tiempo de 57.59 segundos. Juan Alfredo Sánchez subió a lo más alto del podio en Lanzamiento de Jabalina (800 gramos) en la Sub 23 Varonil, con 60-14 metros; y las dos preseas doradas restantes fueron de Sofía Varela y Ricardo Márquez.

Varela la obtuvo en Salto Triple Sub 18 Femenil con un salto de 11.80 metros, mientras que Márquez fue el mejor en la Sub 23 varonil, también en Salto Triple, con 14.23 metros.

Juan Manuel Vizcarra, en 300 metros con vallas (76 centímetros) en la Sub 16 Varonil, al llegar en segundo lugar con 42.11 segundos, y Gerónimo Páez sumó otra de plata en los 800 metros Sub 20 Varonil con un tiempo de 1:57.48.

