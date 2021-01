TRES EN BASE: ¿Se prende la luz de alarma en la Clemente Grijalva?

¿Qué tal amigos?...en nuestro correo electrónico estamos checando la información del aviso de la suspensión de la sesión semanal ordinaria del martes de la Liga de Beisbol Clemente Grijalva Cota que no ha podido sacar en tempo forma los preparativos de esta campaña 2021 debido a los problemas que ha provocado la pandemia del covid 19. Los protocolos que han pedido cumplir al pie de la letra las autoridades municipales de salud, así como el Instituto Municipal del Deporte han detenido casi en su totalidad la actividad deportiva en el municipio y la Clemente Grijalva no se ha quedado al margen pues ya son dos las sesiones que no se han podido llevar a cabo.

Se ha informado que son once los equipos que hasta la fechan han mostrado interés en tomar parte en esta campaña, después de la suspensión en el 2020 y este circuito de primera fuerza deberá esperar a que culmine la actividad de la Liga Humberto López Pineda, en un acuerdo no escrito que respetan ámbos circuitos de no iniciar acciones en la CG antes de que culmine la serie final del circuito de segunda fuerza que lleva a muchos aficionados a la lucha por el campeonato. Habrá entonces que cumplir el pedimento de las autoridades que buscan sumar esfuerzos para evitar la propagación de esta pandemia que está afectando al mundo entero.

LLAMA la atención la noticia que se dio a conocer el martes de la probable participación del estelar receptor boricua Yadier Molina en la ya muy próxima Serie del Caribe Mazatlán 2021 con los Criollos de Caguas. Molina aún no ha firmado contrato para tener actividad en la próxima edición de Grandes Ligas ni con Cardenales de San Luis ni con cualquier otro equipo y mientras llega el momento de decidir su futuro en las Mayores, el gran “Yadi” podría venir nuevamente a jugar a México como lo hizo en el Clásico Mundial de Beisbol del 2017 en Guadalajara donde también estuvieron otras grandes figuras de Grandes Ligas como José Altuve y Javier Báez.

El “Marciano”, nacido el 13 de julio de 1982 en Bayamón, Puerto Rico suma 17 campañas en Grandes Ligas, todas con Cardenales de San Luis y en todas estas registra 2001 imparables con un average de .281 con 160 jonrones y 932 carreras impulsadas en 2025 partidos. Molina tiene una ganancia económica de 155 millones de dólares, incluyendo sus tres últimas campañas de 20 millones de dólares cada una que le pagaron los Cardenales de San Luis con quienes ganó dos Series Mundiales y nueve Guantes de Oro como el mejor receptor de la Liga Nacional, ocho de ellos consecutivos de 2008 a 2015 y el otro apenas en el 2018 participando también en nueve Juegos de Estrellas.

Los dejamos con Yadier Molina.