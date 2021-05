Taller As Ruiz quita lo invicto a Familia Zamora en la Liga de Beisbol ZC del Club Polluelos

Mazatlán.- Taller Mecánico As Ruiz no solo le quitó el invicto a Familia Zamora al derrotarlo 9-8, sino que también lo alcanzó en el liderato y por dominio entre sí está en la cima de la categoría ZC de la Liga de Beisbol del Club Polluelos.

Un rally matón de seis carreras en la parte baja del cuarto episodio fue suficiente para que Taller Mecánico As Ruiz venciera a Familia Zamora y ahora ambos tienen récord de seis ganados y uno perdido. Óscar Noriega (5-0) se fajó la ruta completa para su victoria cinco de la campaña.

Juan José “Che” Mendoza perdió en relevo a Gabriel Rodríguez, y terminó Sirhan Carvajal.

Por los mecánicos, Jorge Ramos bateó de 3-3 con tres rayitas producidas, entre ellas la del triunfo, Roberto Zaragoza, con tres dobletes, empujó tres carreras, y Gerardo Figueroa, de 4-2. Por Familia Zamora, Sergio Carmona, de 4-2.

En otro duelo, Los 100 Botes-Suspensiones Herrera apaleó 13-4 a Chapas y Elevadores Valdez.

Jesús “Brujo” Herrera levantó los brazos y Alfonso Pardo perdió. Por los Herrera, Carlos Alfredo Parra conectó de 5-4; Ricardo Alonso García, de 6-3, y Rafael Herrera 2-2 con tres impulsadas. Por Valdez, Ernesto Bandilla y Jorge Meza, de 4-2 cada cual.

Jurídico Martínez-Mariscos El Changuirongo y Los Zapotes empataron 2-2. Alejandro Manjarrez y Mario Moreno lanzaron por los Abogados. Por los contrarios lo hizo José Luis Osuna en toda la ruta.

Por Zapotes, Rafael Tiznado bateó 4-3 con dos anotadas, y Víctor Núñez, de 3-2. Por los juristas, Jonathan Padilla, de 4-3, y Fernando Lizárraga, de 4-2.

Mazver Bienes Raíces venció 7-1 a Taller Samy. César Martínez ganó, y perdió Raúl Ramos.

Por Mazver, Jorge López, así como Miguel Ávila, de 4-2. Por Samy, César Salazar y Lorenzo Córdova, de 3-2 cada quien.



Los duelos de Los Originales 100 Botes de Urías ante Familia Lugo así como el cotejo de Diseños Shobert contra Familia Rodríguez, quedaron pendientes y contarán doble en su siguiente duelo de la Segunda vuelta.

Para este domingo 16 de mayo, a las 09:30 horas habrá tres juegos. Los 100 Botes de Herrera se enfrentará a Los Originales en el campo uno. En el tres chocarán Diseños Shobert y Familia Lugo, y en el campo Cervecero irán Los Zapotes y Chapas y Elevadores Valdez.

A las 14:30 horas, Familia Rodríguez vs Mazver Bienes Raíces en el campo uno; en el tres, Familia Zamora vs Taller Samy, y en el Cervecero, Jurídico Martínez vs Taller Mecánico As.

La directiva del Club Polluelos, que preside Néstor Lizárraga, informó que este domingo será la ceremonia de inauguración a las 13:30 horas, con homenaje póstumo a Miguel Espinoza.