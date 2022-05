Tamazula II cierra la primera vuelta a tambor batiente en el Beisbol Ejidal alvaradense

Guamúchil.- Concluyó la primera vuelta en la actual temporada de la Liga de Beisbol Ejidal Bardo Vinicio Camacho en su edición Felipe Favela y Cerveceros de Tamazula II se mantiene en la cima.

Los tamazulenses barren a domicilio en la pasada serie a Cachorros de Lagunitas, para llegar a ocho victorias y terminar la vuelta con cinco puntos. En el duelo matutino Cerveceros apalea 16-2 a Cachorros, y por la tarde, aunque con mayores problemas, también sale con los brazos en lo alto ganando apuradamente 2-0. Para Cachorros representó su cuarta y quinta derrota de la campaña y en la cual suma tres triunfos. Así son penúltimo de la clasificación general, con apenas tres puntos.

En la otra serie del pasado fin de semana, Piratas de Las Brisas también gana sus dos juegos en calidad de visita, barriendo a Cardenales de El Serrano. Piratas se impone mediante pizarra de 6-4 por la mañana, y en la tarde repite la dosis con escore de 5-3 a su favor.

Piratas suma ahora cinco victorias a cambio de tres derrotas, para así ubicarse en el segundo peldaño de la tabla. Cardenales, por su parte, no han tenido un buen arranque y ocupan hasta ahora el frío sótano, con seis descalabros y dos victorias.

Mets de Lagunitas, que cumplió con descanso obligatorio la jornada pasada, marcha en el tercer escalón, con tres juegos ganados y cinco derrotas.

De esta manera, y una vez concluida la primera vuelta, los equipos se tomarán un descanso el próximo domingo, para dar paso al desarrollo del Juego de Estrellas, después de varios años de no efectuarse. Este All Stars tendrá como marco el estadio de El Serrano, la casa de los Cardenales, anuncia Carlos “El Truper” Gutiérrez, secretario de la Liga.

Protagonistas

Por el Grupo A, que lleva de mánager a Olanis Ahumada y coach a Crescencio Peñuelas, fueron convocados peloteros de Cerveceros, Cachorros y Cardenales, tales como José Carlos Félix, Martín González, Felipe Gutiérrez, Ramón Montoya, Jesús Montoya, Eliezer Castro, Gabriel Meza, Alejandro Reyes, Gabriel Camacho, Jason Bojórquez, José Manuel García, Salvador Sauceda y Aarón Rojo.

Por el Grupo B, que dirigirán Agapito Estrada y Francisco Valdez, estarán presente en el Juego de Estrellas elementos de Piratas, Mets y Cardenales, tales como Héctor Cruz, Roberto Luque, Nahum Félix, Rafael Valenzuela, Carlos Magaña, Luis Quintero, Alex Lugo, Dante Valdez, Francisco Ahumada, Luis Berrelleza, Rogelio Chávez (papá) Rogelio Chávez Jr. y Omar Quevedo.

Pendiente

El domingo 29, en el arranque de la segunda vuelta, Piratas de Las Brisas recibe a Mets de Lagunitas, mientras que Cardenales de El Serrano le dará la bienvenida al líder, Cerveceros de Tamazula II. Cachorros cumple con descanso.