Tenis: Invitan al Torneo Abierto Nissan 2022

Los Mochis.- Con una premiación de 60 mil pesos, del 31 de marzo al 3 de abril se llevará a cabo el Torneo Abierto de Tenis Nissan 2022. En conferencia de prensa celebrada en el Country Club de Los Mochis, los organizadores dieron a conocer los detalles del evento.

En la reunión con los medios estuvieron presentes, por parte de los patrocinadores Jorge Pimentel, el Director General del IMDA José Aureliano Valenzuela Román, el Gerente del Country Club José Apodaca y el profesional de Tenis Santos Quintero.

La competencia se llevará a cabo en las canchas del Country Club, en las ramas, Varonil, Femenil e Infantil.

En Singles Adultos se abrirán las categorías A Abierta, B Abierta, C Abierta y D Abierta, en Infantiles habrá, A, B, C y D en edades de 8 a 14 años, mientras que, en Dobles, la A Open, B Mayores de 40 años, B Open, C Open y en Femenil; Intermedias y Principiantes.

Las inscripciones tienen un costo de 300 pesos en Open y categorías Abiertas y 200 en categorías Infantiles y podrán hacerse al teléfono 6682651216. Los registros se cerrarán el viernes 25 de marzo a las 16:00 horas.

Los organizadores dieron a conocer que se premiará con 6 mil pesos al campeón, 6 mil al finalista y 1500 al semifinalista en las categorías Singles Draw Open con un mínimo de 16 jugadores. En el resto de las categorías se premiará con artículos deportivos, backpacks, maletas y Thermos.

El torneo ya tiene confirmada la participación de alrededor de 200 tenistas de los estados de Sonora, Baja California, Baja California Sur y Sinaloa.