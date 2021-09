Titanes de Los Mochis, listos para la Liga de Baloncesto del Pacífico

Bajo la dirección del experimentado Raúl "Pachochas" Berrelleza, Titanes de Los Mochis se declaró listo para participar en la primera temporada de la Liga de Baloncesto del Pacífico.

En conferencia de prensa celebrada en conocido restaurante de la ciudad y con la presencia del presidente de la Liga Alejandro Estrada, la directiva del equipo dió a conocer los avances de cara a su debut del próximo 5 de noviembre.

La presentación

El presidente del circuito, se mostró contento de estar presente para avalar a un club que ha trabajado en uno de los ejes principales, cómo es el desarrollo de jóvenes talentos.

"Es un orgullo estar aquí y respaldar a un club que tiene muy buenas fuerzas básicas, somos una liga nueva y uno de nuestros objetivos es desarrollar a los jóvenes de cada región".

El presidente del club, Alonso Araujo señaló que en esta nueva etapa de Titanes se ha trabajado desde hace algún tiempo en las fuerzas básicas, lo que les ha permitido colocar a jugadores con beca en universidades de distintas partes del país.

"Es un nuevo año, es una nueva directiva, traemos cosas nuevas, el objetivo de nosotros es desarrollar a los jóvenes, ya colocamos a algunos jugadores becados en universidades".

Felipe Juárez, uno de los fundadores del club destacó el trabajo que ha realizado la directiva a la vez que declaró que seguirá apoyando al equipo desde cualquier trinchera.

"Para mí hay mucha historia en Titanes, sigo siendo parte del club, de cualquier trinchera dónde esté trato de apoyarlos".

Por su parte, el coach Raúl Berrelleza se dijo motivado por una oportunidad que esperaba desde que se convirtió en un veterano de las canchas.

"Me siento muy motivado, desde que me hice veterano tenía la inquietud de dirigir equipos profesionales".

El popular "Pachochas" hizo la invitación a los jugadores que deseen integrarse al equipo, para que asistan al try out programado para este domingo a las 10:00 horas en la duela del Auditorio Benito Juárez de la Ciudad Deportiva Aurelio Rodríguez Ituarte.

En el evento también estuvieron presentes, el Director General del IMDA, Fernando Montiel y el coordinador del arbitraje en la plaza, Omar Tirado.

Los equipos que participarán en la primera edición son; Fhor de Hermosillo, Pascolas de Navojoa, Titanes de Los Mochis, Peregrinos de Badiraguato Empacadores de La Palma, Toros de Guamuchil, Vigilantes de Mazatlán y Coras de Nayarit.