Tláloc Tirado Humarán: un pequeño gran tritón mazatleco

Mazatlán.- El puerto de Mazatlán es sin duda un gran semillero de atletas desde muy jóvenes, y hoy, en el Día del Niño, te presentamos a un ejemplo claro de entrega y pasión por el deporte, en este caso, la tan apremiada natación.

Tláloc Tonally Tirado Humarán es un pequeño tritón de 12 años que tiene ocho como nadador en Playa Norte, y que no se pierde ningún evento del Comité Municipal de Natación.

Tláloc cuenta que comenzó a nadar desde los 3 años en Playa Norte, y lo que más le gusta es “las competencias que tengo dentro del mar, divirtiéndome con mis amigos; que puedo aprender de mis errores y que también cada vez mejoro mis marcas con refuerzo”, explicó el mazatleco.

Además, menciona que le gusta mucho el mar, pues puede tener convivencia con sus amigos en los eventos

Creo que lo que más me gusta es nadar, y que mi familia me apoya para cumplir mis metas. Me describo como buen nadador y que me gusta mejorar cuando estoy en el mar”, señaló Tláloc.