Todo esfuerzo tiene una recompensa

Guamúchil, Sinaloa.- Tres años en la halterofilia y dos de ellos de grandes satisfacciones. Johanna Gaxiola Raya ha tenido un gran 2020, clasificándose a sus segundos Juegos Nacionales de la Conade.

¿Cómo ingresaste y qué te motivó la práctica de la halterofilia?

Empecé a hacer crossfit, y allí conocí al entrenador Carlos Sandoval, y él vio en mí condiciones para ese deporte. Me invitó a prepararme, lo analicé con mis padres y aquí ando. Además de Carlos, otro de mis entrenadores es Eduardo Cruz, quien nos apoya mucho.

¿Qué otros deportes practicabas antes?

De niña practiqué danza y después ingresé a la natación, un deporte que me gustaba mucho. Desde sexto de primaria hasta tercero de secundaria jugué volibol. Desde hace tres años conocí la halterofilia y aquí sigo.

El 2020 ha sido un año de muchos éxitos para ti. ¿Habías tenido antes una etapa más brillante?

Este año ha sido muy bueno para mí. Al principio tuve dificultades por ocupaciones en la escuela, deportivamente creo he mejorado bastante. Batallé subir pesos, me frustraba mucho, pero Carlos me animó a seguir luchando. Cuando asistí a la Copa del Pavo, en San Luis, fue muy bonito porque alcancé buenas marcas, pese a no entrenar bien debido a que me fui un año a estudiar a Estados Unidos.

¿Qué logro consideras ha sido el más importante en tu carrera deportiva?

Creo que la mayor satisfacción es el haber ido en mi primer año en esto a un Nacional. Esto no te lo esperas y te acuerdas que al principio apenas podías levantar la barra. Es bonito. Reconoces el gran apoyo de la familia, de los entrenadores, de todos.

Johanna considera que ha sido arduo el camino en el Estatal y después el Regional. / Fotografía: EL DEBATE

¿Qué encontraste en la halterofilia que no habías visto en otros deportes?

Aquí en una competencia lo haces solo, no es por equipos como en otros deportes. En las pesas fallas y no hay quién te ayude a levantar la barra. Sí se reconoce a que hay gente detrás de ti en el equipo apoyándote, pero la lucha para levantar la haces sola. Hoy entreno sola, por el problema del virus.

¿Quiénes han sido tus principales pilares en tu formación deportiva?

Principalmente mis padres, y por supuesto también mis entrenadores, familiares y amigos. Es bonito e importante que estén contigo siempre impulsándote a dar más, a seguir adelante.

¿Hasta dónde sueñas llegar y cuáles son tus mayores ambiciones?

Creo que el mayor sueño de un deportista es ser reconocido mundialmente, pero yo lo primero que quiero es ganar una medalla en un Nacional, sea de cualquier lugar, no importa. Después mi sueño son unos Juegos Panamericanos, competir y viajar a varias partes.

¿Algún mensaje a los jóvenes que buscan el éxito?

Que nunca se den por vencidos. Yo he visto que compañeros que fallaron y ya lo dejan todo. Si cometes un error, tienes que levantarte. Yo estoy superando unas lesiones y no me puedo quedar aquí, debo seguir luchando. Debemos entender que todo sacrificio tiene una recompensa.