Tres no aflojan el paso, y Tomate Store sigue sin poder ganar en la pelota de Novatos

Guamúchil.- Siete jornadas, y no hay movimientos importantes en la actual temporada de la Liga de Beisbol de Novatos Reforzada. Queen Ross Florería, El Salitre-Refrigeración El Chapo y Boutique Las Garzas no dejan la cima de la clasificación general, y en el fondo de la tabla, Tomate Store y Agroequipos del Valle no reaccionan.

La semana pasada los 14 equipos participantes se tomaron merecidas vacaciones, pero este domingo que viene algunos de ellos tendrán acción en choques pendientes y octava jornada, informa Manuel “Mony” Rocha, el secretario del circuito. Las escuadras que tienen compromisos pendientes son Torke-Ing. Díaz, Mármol Azteca, Tomate Store, Creaciones Jaqueline, Imprenta Lie-Yonke El Dique y Jobori-Ruelas Team.

En resultados de la séptima jornada pasada, Mármol Azteca-Soy Iguano logra su segundo triunfo, superando 18-9 a Agroequipos del Valle-Sacsa, que tiene ya seis tropiezos a cambio de solo una victoria.

Por su parte, Maderas y Tabla Roca Macasa-Taller Agrícola Favela supera dramáticamente 10-9 a Tomateros de Pablo Castro, sobresaliendo picheo de Carlos Iván Camacho y bateo de Juan Navarro. Queen Ross Florería no se queda atrás y dobla 13-6 a Deportivo Barrancas. José Luis Alvarado fue el pícher ganador. El Salitre-Refrigeración El Chapo también sale con los brazos en lo alto superando 11-8 a Carpinteros. René Sagaste se apunta el crédito. Boutique Las Garzas-Mestizas Don Daniel mantiene su buena racha y vence 16-5 a Torke-Ing. Díaz. Luis René Razo fue el pícher ganador. De no haber cambios, este domingo se enfrentan en la octava jornada, Torke y Maderas y Tabla Roca Macasa, a las 15:30 horas en el estadio de Auténticos. A la misma hora, pero en la Prepa UAS, chocan Tomate Store y Deportivo Barrancas. También por la tarde, Mármol Azteca y El Salitre invaden el campo del Colegio de Contadores. Por su parte, a las 10:00 horas en Auténticos se ven las caras, Boutique Las Garzas y Creaciones Jaqueline, mientras que en la UAS, se miden Qeen Ross Florería y La Nana Leonor-Imprenta Lié. Jobori- Rules Team y Agroequipos del Valle-Sacsa Agroinsumos miden fuerzas en Gaspasa, en tanto que en Contadores toca el turno a Tomateros y Carpinteros-Tee Jazz Cool.