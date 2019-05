"Una gran satisfacción"

Tremendo trabajo. Si se habla de lo mejor y más destacado de la actual edición de la Liga de Beisbol Clemente Grijalva Cota de Primera Fuerza, es obligatorio mencionar el nombre de Francisco Gutiérrez, el lanzador estelar de los Rieleros de San Blas, originario de la comunidad de Compuertas que ha dado peloteros de gran calidad para el beisbol amateur regional y profesional.

El “Kiko” Gutiérrez (7-2, 1.99 y 58k), hijo de un jugador emblemático en la historia de la Clemente Grijalva como es José Luis Gutiérrez, superó con muchos las expectativas para esta campaña en el fuerte circuito de primera fuerza al conquistar el título en juegos ganados y perdidos y el de inings lanzados con 71.1, además de quedar segundo en el departamento de ponches.

“La verdad me siento muy contento por los grandes resultados que he tenido este año en la Clemente Grijalva y muy agradecido por el llamado y las grandes atenciones que he tenido de los Rieleros de San Blas. La clave sin duda es la preparación especial y muy diferente que he realizado “

¿Esperabas una actuación tan buena como esta?

Yo siempre me preparo bien para estar listo para toda la temporada. Siempre hay que pensar positivo y domingo a domingo yo salgo con la mentalidad ganadora cada vez que me subo a la loma. Mi reto era tener una superación personal en mi trabajo, siempre hay que pensar en hacer bien lo que viene y no estancarte en lo que ya pasó.

¿Qué opinión tienes del equipo de San Blas, hasta dónde crees que tienen para llegar?

Rieleros es un equipo bastante fuerte, bien conformado y lo que más resalta es que es un equipo que sabe venir de abajo en los marcadores, que pelea siempre. Creo que ese es un punto importante y San Blas se destaca en eso.

¿Qué tan importante para ti es el ser el campeón en juegos ganados?

Muy importante, y repito, todo eso fue gracias a la preparación que hice para este año. Me preparé muy diferente, Tomé un preparador físico personal, puse a prueba una nueva estrategia de trabajo y pues creo que me resultó y creo que es de lo mejor que me ha pasado. Nunca había ganado siete juegos en una campaña en este beisbol. Tomás Vázquez es el entrenador y él me asesora en el trabajo con pesas que hago en el gimnasio y la preparación física que hago en el campo que también es bastante importante.

¿Cómo ha sido tu participación en la Clemente Grijalva?

Esta es mi octava temporada, empecé los 18 años con Acereros de Compuertas y posteriormente estuve con Jahuara, Malova-Cubiri, ejido México y el año pasado con Mochicahui. Este año ha sido muy especial para mi porque yo no tenía un equipo fijo para jugar esta temporada, pero afortunadamente los Rieleros de San Blas se movieron y me llevaron a su roster. Estoy muy agradecido por el gran apoyo que he tenido con ellos, un equipo que me agrada mucho y me gusta mucho jugar para ellos . Esun gran ambiente y una tremenda afición también.

¿Qué nos dices de ser hijo de un pelotero con un gran historial como es de José Luis Gutiérrez?

La mayoría conoce a mi papá, él jugó bastrantes años en Clemente Grijalva y en el beisbol profesional y para mí es el gran ejemplo a seguir: por su humildad que siempre lo caracterizó y todo lo que he hecho es gracias a él, a mi familia y también agradecido con Héctor Hurtado que es mi tio y otro valioso apoyo que he tenido en mi carrera.

¿Qué nos dices del beisbol profesional?

Tuve mi paso por Tecolotes de Nuevo Laredo que me firmaron a los 16 años. Debuté con ellos en el 2010 y el 2013 pasé a los Tigres de Quintana Roo, pero durante la pretemporada tuve una lesión en mi brazo y me tuve que alejar un buen tiempo del beisbol, incluso, llegué a pensar que ya nunca volvería a poder jugar. Después de eso me enfoqué a estudiar, estoy en la carrera de Licenciatura en Educación Física y Deporte en la Universidad Autónoma de Sinaloa.