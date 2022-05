Una luz de la NBA se vislumbra en el horizonte para joven basquetbolista de Guamúchil

Guamúchil.- El camino es largo y complicado pero no cuesta nada soñar con la NBA. Apenas a sus 16 años de edad, el joven alvaradense Alejandro Castro Verdugo sigue a paso lento pero firme su desarrollo como basquetbolista.

Y su proceso de formación ha dado otro giro importante, luego de estar recientemente en el campamento denominado Basketball Without Borders Americas (Baquetbol Sin Fronteras), un programa global de desarrollo que encabezan la NBA, FIBA y el BWB Américas 2022. La primera etapa de esta actividad se efectuó del 16 al 19 de mayo en San Luis Potosí, con la participación de los 64 mejores jugadores y jugadoras en edad escolar de toda latinoamérica. En el escouteo estuvieron jóvenes de Argentina, Brasil, República Dominicana, Puerto Rico, Chile, Colombia, Canadá, Ecuador, Uruguay, Antigua y Barbuda, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, Islas Virgenes, Venezuela y México. En la selecta lista de los 10 mexicanos convocados, tomaron parte seis mujeres y cuatro hombres, en estos últimos el único sinaloense y guamuchilense de 2 metros y cuatro centímetros, Alejandro Castro. Los entrenadores asistentes de NBA, G League y la FIBA que estuvieron en el campamento fueron Lindsey Harding (Sacramento Kings), Steve Hetzel (Portland Trail Blazers), Sidndey Lowe (Cleveland Cavaliers), Ron Nored (Pacers), Don Showalter (USA Basquetbol) y Mitch Thompson (Capitanes de la Ciudad de México). Otros de los jovenes mexicanos que acudieron a las clínicas recientes son: Gizel Navarro, Regina Yánez, Loriette Arrieta, Dana Camila Ramón, Valeria Flores, Daniela Mendoza, Gualberto Landavazo, Diego Martínez y Aram Soqui. Este lunes, autoridades deportivas de Salvador Alvarado reconocieron el trabajo que ha venido realizando el también ex seleccionado mexicano U16, y los recibieron en sus oficinas para felicitarlo e invitarlo a seguirse preparando fuerte. En el evento estuvo presente Jesús Antonio Sañudo el titular del IMDESA, así como Gilberto Plascencia, el couch local de Alejandro Castro.

El poste Alejandro Castro dijo sentirse contento de ser parte de este selectivo y reconoció que el camino es largo y deberá seguir luchando y entrenando duro. Dijo que siempre tiene el pensamiento en llegar a ser alguien importante como profesional, y confía en lograrlo. Por su parte, Gilberto Plascencia explica que este es un paso muy importante para su discípulo y a quien la NBA y la FIBA le darán seguimiento como lo hacen con juveniles de todo el mundo, hasta lograr su madurez. Jesús Antonio Sañudo también felicitó a Alejandro y ratifica total apoyo de parte del municipio. Por el momento, el joven prospecto ya con experiencia en un Premundial Juvenil y recientemente en el Cibapac, con Toros de Guamúchil, se alista para participar la próxima semana en la Olimpiada Nacional como parte del selectivo Sinaloa, y esperar también nuevas convocatorias del team de buscadores de la NBA y FIBA (Federación Internacional de Baloncesto).