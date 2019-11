"Va a ser una pelea entre amigos"

Para la historia. Una pelea entre dos de los más grandes peleadores que ha dado la historia del boxeo profesional en México, como son los casos de Julio César Chávez y Jorge "Travieso" Arce, no se hubiera ni siquiera imaginado en años anteriores pero el duelo es una realidad y este se llevará a cabo el próximo viernes en el auditorio municipal de la fronteriza ciudad de Tijuana en función denominada "Tributo al rey".

El pleito será por una noble causa y es la de apoyar el tratamiento médico del pequeño Cristian, hijo del también ex campeón mundial sonorense José Luis Castillo, quien recientemente sufrió un derrame cerebral.

"Es algo como un sueño, pelear contra mi ídolo de toda la vida es algo que todavía no me creo, Julio César Chávez es para mi lo mejor del boxeo mexicano y es un gran gusto y una gran satisfacción intercambiar golpes con él", dijo el ex cinco veces campeón mundial de boxeo mochitense en entrevista via telefónica concedida desde Tijuana, lugar donde actualmente se encuentra grabando pasajes de su vida para un historal de su biografía que será transmitida en una serie por Netflix o bien por Telemundo.

La pelea

El "Travieso" Arce, que se retiró del boxeo de paga con una impresionante marca de 64-8-2 con 49 nocauts, no pelea desde el 10 de abril del 2014 cuando enfrentó a Jhonny González en la inauguración del CUM aquí en Los Mochis dando fin a una larga y exitosa carrera donde sumó triunfos sobre rivales de la calidad de Jorge Lacierva, Mauricio Martínez, Angky Angkota, Wilfrido Vázquez Jr., Martín Castillo, Cecilio Santos, Tomás "Gusano" Rojas, Masibulele Makepula, Rosendo Álvarez, Hussein Hussein, y Melchor Cobb, entre otros.

"Yo acepté esta pelea en una visita que hice a Hermosillo cuando visité precisamente a José Luis Castillo, quien me pidió personalmente que le ayudara con una pelea de exhibición para ayudar a su hijo y yo rápidamente acepté, pero inicialmente el pleito sería contra el "Siri" Salido o el "Tyson" Márquez, pero ya después surgió el nombre de Julio César Chávez porque él también quiso colaborar, y eso habla muy bien de su persona", comenta el "Travieso" que tendrá nuevamente actividad en el auditorio municipal de Tijuana, escenario del cual tiene muy buenos recuerdos pues fue aquí donde conquistó su primer título del mundo que fue el cinturón Minimosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), venciendo por decisión unanime al argentino Juan Domingo Córdova la noche del 12 de mayo de 1998.

"Es un pleito de amigos donde Chávez tendrá la ventaja de la calidad y el peso, pero yo tendré a mi favor la rapidez y el gran honor de ser uno de los pocos que pudo vencer al gran JC, el mejor libra por libra de la historia " (rie).

La última pelea de Chávez se registró el 17 de septiembre de 2005 contra Grover Wiley en el América West Arena de Phoenix, Arizona.

El pleito Chávez-Arce será a tres rounds con careta y usarán guantes de 14 onzas.

La función

En la misma velada también tendrán actividad los ex campeones mundiales mochitenses Humberto "Zorrita" Soto que enfrentará al mismo José Luis Castillo y Tony De Marco que va contra Ernesto Zepeda. La función también presenta el duelo por el campeonato Gallo del Consejo Mundial de Boxeo entre Alejandro Santiago y Ángel Ramos.