'Vamos a volver de la mejor manera': Carlos Higuera, portero de Xolos de Tijuana

Los Mochis, Sinaloa.- A sus escasos 19 años de edad, el mochitense Carlos Alberto Higuera de Los Ríos ya cuenta con experiencia en Primera División. El arquero sinaloense se ganó la titularidad en el torneo de Copa, donde Xolos de Tijuana está instalado en la final, mientras que en la Liga, disputó el último partido.

Ahora, se encuentra entrenando en casa, esperando que la crisis sanitaria por Covid-19 sea superada, para retomar su ascendente carrera.



¿Qué opinas de la situación que estamos viviendo?

Desgraciadamente pasó esto, pero por algo pasan las cosas, ahora a reponernos en casa, seguir trabajando en casa para estar a ritmo para regresar bien.

¿Desde cuándo te encuentras aquí en Los Mochis?

Me encuentro aquí desde hace dos semanas, nos dijeron que ya no entrenaríamos y yo como no tengo a nadie allá en Tijuana, me vive acá con mi familia a pasar la cuarentena aquí con ellos para trabajar aquí en casa.

¿Qué recomendaciones les dio el club?

Que nos cuidaramos mucho, que no saliéramos, que estuviéramos en cuarentena en nuestras casas, que tomaramos las medidas de precaución y que nos siguiéramos manteniendo en forma trabajando, ellos nos mandan sesiones de entrenamiento y la dieta de comida para seguir estando en forma.

¿Cómo es un día normal en la cuarentena para ti?

Me levanto, desayuno, aquí me la paso con mi familia, con mi mamá, mis hermanas, jugamos un poco, platicamos, vemos películas, aparte de entrenar y como la comida que me hace mi madre, que no está conmigo allá, aquí la disfruto mucho.

¿Qué tan difícil es entrenar en casa?

Es muy distinto, no puedes trabajar tanto en casa, es muy difícil porque no puedes trabajar con el balón, simplemente trabajamos más lo que se puede trabajar que es lo físico, correr, yo aquí tengo una caminadora en casa, corro, tengo mancuernas, unas ligas parea hacer los ejercicios que me piden, es un poco difícil, pero estamos tratando de mantenernos bien, en forma.

Dentro de lo malo, esta situación les permite poder convivir con la familia

Exactamente, se podría decir que es lo bueno de esta situación el poder estar más tiempo de lo normal con mi familia y disfrutarlos, estar conviviendo con ellos más de lo esperado.

¿Cómo te has sentido de recibir más oportunidades?

Me sentía muy bien, en ritmo, se podría decir que es el torneo en el que más he tenido participación en Primera División, en Copa y me gracias a Dios me tocó jugar el último partido en Liga me dieron la oportunidad, me estaba sintiendo muy bien, con confianza, pero igual vamos a volver de la mejor manera, seguiremos igual de bien como estábamos antes de la pausa.

¿Qué opinas de la posibilidad de que haya dos porteros mochitenses en la final de Copa?

Es muy bonito, ya que habla bien de acá de Sinaloa, de Los Mochis, que es tierra de buenos jugadores y de buenos porteros ni se diga, es algo muy bonito, es un sueño poder estar jugando una final, es algo que de chico te imaginas, pero no piensas que va a llegar a pasar y tan rápido a los 19 años, pero es muy bonito y con muchas ganas y sueños de jugar esa final y de hacerlo lo mejor posible.

¿Cómo visualizas tu futuro en Xolos?

Me visualizo ya teniendo más oportunidades, jugando más, siendo más constante en el equipo de Primera División y estar esperando mi oportunidad para consolidarme como un portero de Primera División y quedarme ahí muchos años.

¿Qué le dices a la afición?

Que se cuiden mucho, que tomen las medidas de precaución, que se cuiden ellos, que cuiden a sus familiares, de esto se puede sacar algo positivo y a la afición que vamos a regresar con todo.

