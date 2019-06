Veteranos acaba con lo invicto de El Salitre

Guamúchil, Sinaloa.- Se acabaron los invictos. Veteranos-Rep-Serv-Lab brinda uno de sus mejores partidos en lo que va de la campaña y vence 6-1 y termina con lo invicto de El Salitre, en acciones de la séptima jornada en la Liga de Beisbol de Tercera Fuerza Copa Maderas y Tabla Roca Macasa-PAS-Cuen 2019. Flavio “El Ray” Gerardo cubre toda la ruta y se apunta la victoria. Al pícher ganador solo le pegaron cinco imparables, regaló dos bases por bolas, golpeó a uno y ponchó a dos adversarios.

Esta labor del “Ray” se complementa con buen trabajo defensivo de sus compañeros, quienes por cierto no cometieron error.

El Salitre no fue un hueso fácil de ruñir y amenazó en la segunda entrada, pero con hombres en la primera y segunda base y sin out, no le pudieron anotar. La única carrera que le timbraron a Flavio Gerardo fue en el cuarto rollo, y aunque en la novena también le dan un susto y con las bases congestionadas, sale bien librado, ponchando a su último oponente, para el out 27.

Por el bando ganador Ernesto “Neto” Camacho la botó en par de ocasiones en este duelo, una en la cuarta y otra vez en la séptima entrada. El pícher perdedor fue Ramón “El Niñón” Meléndrez.

Otro de los que lucen con el aluminio por Veteranos fue César García, en tanto que por los derrotados luce Javier “El Mocorito” Aguilar, que se va de 4-2. Para el representativo del Club de Veteranos representa su cuarta victoria al hilo.

En el otro choque de la pasada jornada Llantas JAS-Águilas Verdes se toma un buen respiro, al vencer 7-4 a PAS-Mario Soto-Maxitacos.

Hoy, en la tercera jornada de la segunda vuelta, Auténticos, que viene de descansar, recibe a PAS-Mario Soto-Maxitacos del Évora. Por su parte, en el estadio de la colonia San Pedro se miden Águilas Verdes y El Salitre-PAS.