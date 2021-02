Yisselle Figueroa representará a Ahome  en el Mundial de Beisbol Femenil 

Los Mochis.- La beisbolista ahomense Yisselle Figueroa se alista para hacer realidad un gran sueño ya que ha sido convocada a ser parte integrante del seleccionado mexicano para el Campeonato Mundial de Beisbol Femenil a efectuarse en el mes de marzo en Tijuana.

Parte integral de una familia cien por ciento beisbolera y donde su señor padre ha sido la figura principal en sus logros, Yisselle Figueroa está demostrando que las barreras para que las mujeres sobresalgan en cualquier deporte se pueden romper y es por eso que a base de mucho trabajo y empeño ha podido escalar poco a poco los peldaños para establecerse en los mejores sitios de esta disciplina, tanto que en la actualidad es parte del mejor equipo nacional.

Desde muy niña mostró que tenía cualidades para sobresalir en la disciplina y después de sobresalir en varias competencias regionales y nacionales de softbol, los directivos federados pusieron sus ojos en su trabajo y la llamaron para integrar varios representativos nacionales de beisbol.

“Lo único que hice fue ajustar mi swing del béisbol al softbol, porque todo lo demás ya lo traía”, expresa la serpentinera, cuya madre Odilia Armenta Espinoza y hermanos Ernesto, Oswaldo y Odilia siempre la han apoyado en su carrera por los diamantes.

Figueroa Armenta continuó practicando el softbol en la ciudad de Culiacán, a donde se fue a radicar para estudiar la preparatoria y posteriormente la carrera de Licenciatura en Educación Física en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En esas participaciones llamó la atención por su talento, por lo que en 2018 fue convocada para participar en su primer Campeonato Nacional de Beisbol Libre, con tan buenos resultados que fue seleccionada para el Premundial que tuvo lugar en agosto de 2019 en Aguascalientes.

México conquistó su clasificación al Mundial como cuarto lugar, detrás de Estados Unidos, Canadá y Venezuela. Ahora alista maletas para el Mundial que se desarrollará del 1 al 9 del próximo mes de marzo en Tijuana, Baja California.

Su labor.

El trabajo realizado a la fecha por Yisselle ha sido épico pues ha tenido que demostrar que las mujeres también pueden sobresalir en el softbol y beisbol, deportes que son practicados en su mayoría por hombres, pero poco a poco las mujeres han podido hacer brecha y apropiarse de un lugar especial para también destacar en la disciplina.

“Me topé con el machismo, pero gracias a mi insistencia y a la oportunidad que me dio el manager Héctor Martínez, pude jugar en una liga en Bachigualato”, comenta la jugadora oriunda del Campo Pesquero Lázaro Cárdenas, en la sindicatura de Topolobampo.

Yisselle, quien se desempeña como lanzadora zurda, le tomó el gusto a la pelota desde muy pequeña viendo jugar a su padre, Ernesto Figueroa Zaragoza, también serpentinero.

“Él fue mi piloto, mi ejemplo a seguir, el que me inculcó este deporte”, dice con orgullo la jugadora de 26 años. “Desde pequeña me llevaba a los campos donde él jugaba, es mi jugador favorito, él que me enseñó a agarrar rolas, a batear, a lanzar”.

Fue hasta los quince años que Yisselle incursionó en una liga de softbol en Topolobampo, aunque no le fue nada complicado porque ya tenía las bases.

Yisselle entrena de lunes a viernes en Culiacán con Marcos Mendoza, un exlanzador profesional quien, por cierto, se dedica a dar clínicas particulares a jugadores de varios países.

El manager de la selección mexicana es el jugador exprofesional Fernando Alejos, como coachs de pitcheo van Marcos Mendoza y Agustín Ávila, el coach de tercera base es Fernando Soto, de primera Juan Jesús Martínez, mientras que la preparadora física es Zaira Cervantes.

“Lo principal en la vida es que luchen por sus sueños. Las puertas no se cierran solas, nosotros mismos nos las cerramos ", dice la brillante beisbolista ahomense.