“Zorrita” Soto ante Jesse Vargas

Los Angeles. Los mexicanos Juan Francisco Estrada y Humberto “Zorrita” Soto buscarán darle un capítulo histórico a sus carreras en la cartelera del viernes en Inglewood, California donde el primero buscará un nuevo título mundial y el sinaloense buscará darle un toque especial a esta la recta final de su carrera con una victoria sobre el estadounidense Jessie Vargas.

Ámbos contendientes cumplieron con el peso en la ceremonia de ayer y solamente falta esperar la hora de subir al cuadrilátero a escribir una jornada importante para el boxeo mexicano.

µ Los combates.

El mochitense Humberto Soto tiene much confianza de salir avante en este combate ante Vargas que lo supera en alcance y juventud.

“No me fijo en eso, yo solamente voy a salir a dar mi pelea y espero un buen resultado, quiero despedirme en un buen momento y este triunfo será edificante”.

El “Zorrita” Soto cumplió con el peso requerido registrando 150.4 libras, igual peso que Vargas.

µ De campeonato.

Al peleador sonorense Juan Francisco “Gallo” Estrada (38-3-0, 26 kos) le llegó la hora para su ansiada revancha frente al campeón supermosca del Consejo Mundial de Boxeo, el tailandés Srisaket Sor Rungvisai (47-4-1, 41 kos), en el Forum de Inglewood de Los Angeles, California. Encontronazo que será transmitido el sábado en la noche por la Casa del Boxeo, Azteca 7. El mexicano registró un peso de 114.6 libras mientras que el talilandés registró 114-2 libras.

“Vamos a subir al 100% para esta pelea. Hemos hecho una gran preparación y nos sentimos en excelentes condiciones físicas, anímicas y boxísticas. Verán a un mejor Gallo Estrada de la primera vez que me enfrenté a Rungvisai, este pelea se acaba por nocaut y a mi favor, no me guardaré nada, dejaré todo en el ring”.