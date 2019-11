Dorados de Sinaloa: Ganar o morir

Zacatecas.- El equipo del Gran Pez ha dejado escapar de sus manos la clasificación para la fiesta grande del Apertura 2019, cuando por casi todo el torneo estuvo en zona de clasificación pero con la derrota sufrida el fin de semana ante Alebrijes fue desplazado hasta el 9no lugar.

Hoy es su última oportunidad para salvar la campaña, pero se enfrentarán a un equipo que esta en este momento dentro ocupando el lugar 7. Estas son las combinaciones que el equipo sinaloense necesita para conseguir el milagro. Si al menos una de estas opciones se cumple, Dorados tendría Liguilla.

Ganar y que Cimarrones de Sonora no gane en su visita a Cancún.

Si el Pez gana y gana Cimarrones, que Toros de Celaya pierda en su visita a Oaxaca.

Si triunfan Dorados y Celaya, que Leones Negros no derrote a Loros de Colima. En elmismo partido, si gana Colima, que no supere al Pez en diferencia de goles (Dorados tiene +1, Loros -1).

De cualquier manera la victoria es super importante, cualquier otro resultado estaría dejando fuera al Gran Pez.

La ventaja

De ganar de visita sería acreedor de 4 puntos y alcanzaría a meterse dentro de los mejores 7

La desventaja

Depende de más equipos para lograrlo.

Los partidos involucrados en el milagro dorado son Atlante vs Cimarrones, Alebrijes vs Celaya, UdeG vs Colima. Los partidos están pactados para el viernes, sábado y domingo respectivamente.

El partido lo podrás seguir en vivo por Fox Sports 2 en punto de las 20:30 (Hora del centro de México)