Liga MX: "Ojalá que esta situación nos marque a todos", el mensaje que mandó Juan Reynoso por lo ocurrido en Querétaro.

La Jornada 9 del Clausura 2022 se suspendió a raíz de los hechos violentos que se presentaron en el Estadio Corregidora en el duelo entre Querétaro y Atlas. Sin embargo, el partido entre Cruz Azul y Puebla sí se celebró, al final del cual Juan Reynoso se manifestó al respecto de lo ocurrido y consideró que ninguno de los otros partidos del sábado debió celebrarse.

"Me informaron que ya la jornada se suspende, debió hacerse desde el partido de las 7 de la tarde, pero bueno, es aprendizaje. Dios quiera que esta parte nos haga mejores, porque nada va a curar el dolor de la familia que los dejó ir al estadio y que hoy imagínense cómo están en esos hogares", declaró el peruano tras el encuentro ante el Puebla.

Por otra parte, el estratega de la Máquina manifestó que lo ocurrido en el Estadio Corregidora tiene que ser una lección para toda la sociedad. Reynoso enfatizó que de alguna manera, todas las personas vamos generando violencia y desde ahí comienza parte del problema.

"No hay palabras, no hay situación que cure el dolor, la impotencia que ha de tener esa familia. Ojalá esta situación nos marque pero nos marque a todos. Porque todos de repente, en un tuit, en un comentario, vamos generando violencia y no nos damos cuenta. Entonces ojalá esto sea bien entendido".

Finalmente, Reynoso compartió su esperanza en que los hechos no queden impunes y que sirvan como antecedente para que se tomen cartas en el asunto y no vuelva a presentarse una situación como la de este sábado entre las aficiones de Querétaro y Atlas.

"Dios quiera que pongan manos a la obra la autoridades, nosotros, ustedes, periodistas. Ojalá que no vuelva a pasar. Si seguimos en la misma inercia, pensando como estamos pensando, va a volver a pasar", lamentó el técnico cementero.