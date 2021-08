Tokio 2020: Española Sandra Sánchez, primera campeona en Karate

A sus 39 años, la española Sandra Sánchez se convirtió este jueves en la primera campeona olímpica de karate de la historia ganar en la modalidad de Kata a la japonesa Kiyou Shimizu en la final, en el Nippon Budokan de Tokio.

La brillante española consiguió puntuación de 28,06, frente a los 27,88 puntos de su adversaria, mientras las medallas de bronce fueron para la hong-konesa Mo Sheung Grace Lau y la italiana Viviana Bottaro.

Sánchez, de poco más de 1.50 metros, empezó a coleccionar metales desde 2015 cuando consiguió la primera de sus seis medallas de Europa (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021).

A ello se sumaría el campeonato del mundo de 2018 que ganó en Madrid contra Shimizu, su rival de este jueves, que también figura como segunda del mundo por detrás de la española.

Sánchez, emocionada

"No sé ni como me siento, son tantísimas emociones, tengo un nudo en el estómago, aún me tiemblan las piernas", dijo la campeona Sánchez a la radio cadena Ser, justo antes de subir a por la medalla.

Sandra Sánchez se lució en la competencia y eso le permitió ganar la medalla de oro.

"Quiero ver la medalla y tocarla. No te canses de intentarlo y convertirás lo imposible en una realidad”, añadió una emocionada Sánchez, cinco veces campeona de Europa.

"Muchos pensaban que me aburriría enseguida, sin embargo para mí el karate es una manera de poder expresar todo mi mundo interior y me ha ayudado a canalizar mis sentimientos, a aprender a gestionarlos y a vivir momentos difíciles también fuera de él", aseguró la campeona al diario Marca.

El deporte regresará hasta 2024

Las katas son secuencias de movimientos establecidos, tanto ofensivos como defensivos contra un rival imaginario, que se puntúan en el aspecto técnico y el atlético.

El karate se caerá del programa olímpico y no estará en los Juegos de París-2024.

