364 días después y Oribe Peralta no ha vuelto a marcar 

Guadalajara.- Vestía la camiseta de América en aquel lejano 21 de septiembre cuando Oribe Peralta marcó su más reciente gol, sin embargo para oribe no le preocupa ni la racha ni las criticas que le hacen.

"Estoy tranquilo, a mí realmente no me preocupa porque el fútbol es un trabajo de conjunto; mucha gente dice que los delanteros viven de los goles, si hubiera querido sobresalir en lo personal me hubiera dedicado a otra cosa", señaló en entrevista con ESPN.

"En el último tiempo no jugué tanto de centro delantero tan constante, porque hacía funciones diferentes que aportaban igual al equipo pero no estaba muy cerca del arco", complementó.

Para su defensa, Peralta deja en claro que todos esos que lo crítican es porque no lo ven entrenar y no saben el trabajo que hay detrás de cada partido.

"No vienen a ver el entrenamiento, no vienen a pasar un día conmigo para ver si estoy dando lo que es Oribe o lo que ellos creen que es Oribe; hay personas que sólo hablan porque ven un partido y no analizan el 100% y sólo porque ven un partido sólo hablan porque tienen la oportunidad de hablar".

Mañana se cumple 1 año de aquel gol pero todo podría cambiar esta noche si sale con la contundencia que se le caracteriza, hoy Monarcas recibe a Chivas para abrir la jornada 10 de la Liga Mx y hay probabilidad de que el "cepillo" vea actividad.