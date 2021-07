5 cosas que no sabías de Danica Patrick, la primera mujer piloto en ganar un IndyCar

Estados Unidos.- Hablar de historia en el automovilismo en la mayoría de los casos es hacerlo para admirar las hazañas de hombres pues es una rama que en la que se ven más, pero siempre existe la excepción a la regla y tiene nombre y apellido; Danica Patrick quien además de bella e inteligente tiene un control total de los autos.

Su nombre no es nuevo dentro del mundo de los motores y las carreras, incluso se ha quedado grabado en la historia y cabeza de miles de personas por ser la primera mujer en ganar una carrera en IndyCar lo que marcó un antes y un después en su vida en el 2008, pues la motivación de llegar más arriba fue impensable.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pero en esta ocasión trataremos de dar a conocer talvez situaciones de su vida que no son tan conocidas ya que su etapa en las pistas todos la conocen. Danica Patrick fuera del asfalto es una persona totalmente diferente, y eso ha quedado claro en sus redes sociales que ahora que el retiro llegó a su vida se ha dedicado a viajar y conectarse mucho más con la naturaleza.

Leer más: El día que Chabelo estuvo cerca de representar a México en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952

A continuación te presentamos 5 cosas que posiblemente no conocías de la vida de Danica Patrick o que tal vez si pero no recordabas. El orden no tiene ninguna importancia ni tiene sentido cronológico.

No terminó la escuela

Danica Patrick inició muy joven su camino en el mundo de los motores. Con solo 10 años ya estaba compitiendo en carreras. Ella nacida en Estados Unidos a los 16 viajó a Inglaterra para continuar con su preparación. Años más tarde regresó a Estados Unidos para comenzar su historia en el automovilismo. Es por eso que los autos absorbió el tiempo entero que dejó de lado la escuela.

No posó para Playboy

No es un secreto que Danica Patrick en sus inicios era la sensación pues una mujer conduciendo un auto a máxima velocidad podía ser algo pocas veces visto por lo que hasta interesante al punto de ser la portada de revistas deportivas, pero tambien llegaron oportunidades de aparecer en Playboy pero ella no aceptó por no ser su objetivo al entrar a conducir autos.

Quería ser secretaria

La bella expiloto confesó alguna vez que su sueño junto a su hermana eran ser secretarias pues influenciadas por el trabajo de sus padres veían la profesión como la que deseaban tener para el resto de sus vidas. Con el tiempo los pensamientos fueron diferentes, llegando a pensar tambien ser cantante.

Deporte favorito

Paradójicamente una deportista de una disciplina reveló que prefiere otros deportes antes que el suyo. En ese caso Danica confesó que su equipo favorito son los Osos de Chicago que juegan en el Futbol americano de la NFL.

Apareció en los Simpson

La historia de Danica Patrick en su momento llegó a romper fronteras y es que luego de sus grandes resultados sobre el auto, una de las serias animadas más relevantes para el mundo como Los Simpson la invitaron a participar en uno de sus capítulos de la temporada 22.

Todo eso y más es lo que Danica Patrick ha vivido fuera del mundo de los autos. Ahora se dedica más a esa situación. Sus redes sociales las utiliza para dar a conocer su lado más humano, aunque sigue en contacto con el mundo del deporte siendo analista para algunas cadenas de tv.

Mujer huye luego de que su pareja le propusiera matrimonio

Síguenos en