5 cosas que no sabías de Inés Sainz y que te van a sorprender

México.- Inés Sainz se ha convertido en una referente en el mundo del deporte especialmente para las mujeres ya que desde sus inicios supo como manejarse y evitar cualquier distorsión del papel que realmente quería para su carrera. Hoy tras tantos años de carrera se ha posicionado como el ejemplo a seguir por muchas otras.

Pero en la vida de una mujer tan exitosa como Inés Sainz hay muchas otras cosas que llegaron a ella pero que por alguna razón no se comentaron o se dejó de lado principalmente por reportera ya que no representaban sus valores, y algunas otras cosas más que fueron parte de su vida un poco más personal y que no fueron reveladas tiempo después.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para ello te traemos 5 cosas que posiblemente no sabías de la vida de Inés Sainz la bella conductora de Azteca Deportes. Bueno iniciaremos con algunas extras para tener un poco de más contexto sobre su vida, su nombre completo es Inés Sainz Gallo, nació en la ciudad de Santiago de Querétaro de 1978 y ha desempeñado su vida como reportera deportiva.

Leer más: Riki LeCotey conquista las redes sociales como conejita Playboy

1.- Inició en el modelaje

Inés Sainz como muchas mujeres que ahora también son conductoras en programas de deportes también inició su carrera frente a las cámaras como una modelo. Si bien era una de sus grandes pasiones no era tan grande como el tema deportivo. A lo largo de algunos años fue participante en algunos concursos hasta que llegó el día de estar a cuadro en un programa deportivo y llegó para quedarse.

2.- Es perfeccionista

Tener una carrera como la que Inés Sainz presume no es algo sencillo y si se quiere estar entre los mejores muchas de las ocasiones se debe dar un poco más que los demás. En su caso ha revelado que es una persona perfeccionista por lo que en ocasiones lo ha considerado algo malo ya que se centra tanto en que las cosas salgan bien que no dimensiona todo el estrés que puede generarse.

3.- Tiene cinta negra en Taekwondo

Como ya se sabe su vida ha estado ligada al deporte y era evidente que tenía que haber alguno que practicara y para sorpresa de muchos no fue el futbol aunque ha dicho que es fan, como de la NFL u otros deportes, pero Inés Sainz desde muy joven vio la oportunidad de aprender Taekwondo e incluso ha logrado tener cinta negra la cual mantiene.

4.- Posar sin ropa, nunca.

Inés Sainz al ser una mujer muy bella de la televisión y llegar a tener muchos seguidores y ver lo que generaba la reconocida revista Play Boy la buscó alguna ocasión para que fuera parte su edición solo que pedían que fuera sin ropa lo que ella tuvo que negar a realizar ya que de acuerdo a sus principios y valores hacer algo así no estaba incluido.

Leer más: "Ahora los llevo en la piel": Dorismar sorprende al tatuarse la retaguardia en honor a sus fans

5.- Tienes un bar con temática deportiva

Inés Sainz luego de tantos años dentro del mundo del deporte quiso compartirlo con muchas personas más. A lo largo de sus múltiples entrevistas con personalidades del deporte como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y muchos más, este 2020 decidió abrir un bar con temática deportiva exhibiendo algunas de las piezas que consiguió que les firmaran estas celebridades. Su establecimiento se encuentra en Zapopan, Jalisco.

La belleza y conocimiento si pueden ir de la mano y ese ejemplo lo ha dado Inés Sainz por tantos años en la televisión mexicana que a pesar de tener ya 42 años de edad sigue siendo una de las mujeres laureadas dentro de la industria del deporte.