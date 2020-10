5 cosas que no sabías de Toni Kroos la estrella del Real Madrid y la Selección Alemana

Madrid.- Cuando se habla de control absoluto del medio campo son pocos los nombres que llegan a la memoria para intentar descifrar al mejor, pero siempre deberá estar el nombre de Toni Kroos, el alemán que con el paso del tiempo se ha vuelto un pilar en cada uno de los equipos en los que ha jugado, eso incluye la Selección Alemana con quien en 2014 consiguió la Copa del Mundo.

Considerado como uno de los mejores jugadores del mundo y reconocido por su labor con el Real Madrid y el Bayern Munich en la última década, equipos con los que ganó prácticamente todo. Su nivel de juego no es el más explosivo pero si el más pensante. Su control de balón y la proyección que le da al juego es más que suficiente y que compensa la velocidad que no tiene.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ahora el alemán en este Fecha FIFA recibió la oportunidad nuevamente de vestir los colores de la Selección de Alemania luego de algunos meses. Recientemente se le dio la alta médica luego de una lesión sufrida con su equipo. Este fin disputó los 90 minutos en el empate a 0 ante Ucrania. Aprovechando que está de vuelta en los campos vamos a conocer algunos datos que posiblemente desconocían del futbolista.

Como ya se sabe su actual club es el Real Madrid de España, pero anteriormente fue figura del Bayern Munich y del Bayer Leverkusen así como del Schalke 04, todos en la Bundesliga. En 2014 arribó a LaLiga donde se ha consolidado de forma impresionante y donde muchas veces ha sido la figura de los merengues.

5 cosas que no sabías de Toni Kroos

1.- El lugar de nacimiento se dio una relativamente pequeña ciudad de 55 mil habitantes llamada Greifswald, esta se encuentra a unos cuantos kilómetros del mar Báltico. Kroos llegó a este mundo el 4 de enero de 1990 en una familia de deportistas, teniendo a una madre campeonato en Bádminton mientras que su padre era entrenador de un equipo de futbol.

2.- Durante su infancia fue uno de los niños que más futuro veían sus maestros a la hora del estudio, pero en la cabeza de Kroos estaba algo mucho más importante y eso era el futbol. De acuerdo con algunas entrevistas a las personas que lo pudieron tener en sus aulas revelaron que era un buen niño, siempre inteligente pero con la atención puesta más en el deporte que en el estudio. Toni logró salir de la escuela báltica de Rostock.

Toni Kroos pieza fundamental de la Selección Alemana | Agencias

3.- Si bien no se trata directamente sobre la persona de Kroos, resulta que tiene un hermano de nombre Felix Kroos quien también se inclinó por el mundo del futbol y se ha decidido a seguir los pasos de su hermano. Apoyado por su padre que les compartió el amor por el balón desde muy chicos. Curiosamente su hermano es solo un año menos que él, Felix cuenta con 29 años, nacido el 12 de marzo de 1991. Actualmente juega en la Bundesliga 2 con el Eintracht Braunschweig.

4.- Una de las que más veces las personas se han preguntado, ¿por qué no usa espinilleras?. Si bien el futbolista en muchas ocasiones ha sido regañado por no utilizar las espinilleras, han sido muchas más las veces que ha jugado sin ellas. Durante muchos partidos se puede ver la ausencia de sus protectores en las piernas y mientras el árbitro no se de cuenta él sigue con su juego. La razón por la que no utiliza es porque no le gusta, le generan incomodidad al momento de correr. Si bien esto es una reglamentación obligatoria por parte de FIFA, Kroos ha sabido saltarse la regla sin hasta ahora ser penalizado o sufrir una lesión.

El alemán tuvo un pasado ganador con el Bayern Munich | Agencias

5.- Desde hace ya poco más de 6 años el jugador alemán sigue utilizando las mismas botas. Si bien cuenta con el mismo par desde hace mucho tiempo, también ha ido modificando las suelas las cuales les han entregado más satisfacción y comodidad a la hora de jugar. Además se reveló por parte del jugador que él es el encargado de limpiar sus zapatos, no deja que nadie más los toque pues eso hace que a pesar de los años no se estropeen con el uso.

Estos fueron algunos datos que si eres muy fan del jugador ya sabías pero si no, alguno debió ser más que sorprendente por temas un poco más personales que talvez en los medios deportivos no son analizados o mencionar. En lo que respecta a Toni Kroos se encentra en una epata de su carrera en la que puede seguir creciendo y cosechando títulos.

Para este temporada sus metas son claras, llegar y pelear por la Champions League, LaLiga, Copa del Rey y los torneos que vayan saliendo. Con su Selección por el momento se centra en la pelea por seguir avanzando en la UEFA Nations League, para en algunos meses más iniciar con las eliminatorias rumbo al mundial de Qatar 2022, el que posiblemente sea el último de su carrera.

No hay algún tema de una posible salida del conjunto blanco por lo que su futuro parece que será solo con el Real Madrid y posiblemente podría aceptar la posibilidadde terminar su carrera en su país, lugar donde todo inició.