¡7 veces el Mejor del Mundo! Lionel Messi se queda con el Balón de Oro

Francia.- No hay nadie mejor que Lionel Messi y eso lo reafirma sus 7 Balones de Oro, el único en la historia que lo ha logrado. El ahora jugador del PSG se ha metido una vez más en los libros de historia y es para siempre. La revista France Football de la mano de Luis Suárez el argentino se coronó como el Mejor Jugador del Mundo, un una carera en lo más alto del futbol mundial a lo largo de 10 años.

Los méritos para que Lionel Messi se quedara con el Balón de Oro fueron más que evidentes, volver a hacer campeona a la Selección de Argentina en una Copa América luego de más de 30 años fue el momento número 1 para ser considerado, le sigue el reconocimiento de las estadísticas del torneo como mejor asistidor, el goleador de Argentina en la Copa América, el Mejor Jugador del torneo y el haber llegar a 80 goles con su selección en presentaciones internacionales.

Claro está que lo hecho en clubes tambien le aportó mucho, si bien las últimas temporadas con el Barcelona y lo que va de esta con el PSG no fueron las mejores, siempre tuvo ese derroche de calidad en los partidos, se coronó en la Copa del Rey de hace unos meses, fue parte fundamental para la formación de otros jugadores en el Barcelona como Pedri quien justo ahora tambien se llevó el Trofeo Kopa por ser destacado a temprana edad.

"Amo este deporte, no sé cuánto me queda, pero quiero seguir disfrutando al máximo de este deporte que tanto me apasiona", fueron las palabras del argentino cuando se le reconoció una vez más como el mejor del mundo.

Lionel Messi una vez más dejó en la lona al polaco Robert Lewandowski quien se quedó con el segundo lugar. Pero eso no fue todo, el mismo argentino le hizo una solicitud a la revista France Football de que le hicieran el honor de entrenar un Balón de Oro a Robert Lewandowski ya que como en el 2020 no hubo premiación por el tema de la pandemia y la detención de los torneos, pero el jugador del Bayern Munich había reunido todos los méritos para ser el ganador, ahora solo se espera saber si le entregaran uno especial.

El momento fue más emotivo cuando el argentino agradeció formalmente a sus compañeros del Barcelona y a todos los que le ayudaron a ganar, tambien a los nuevos en el PSG quienes lo han apoyado mucho. En un comentario hacia sus detractores tambien les hizo saber que su retiro por ahora no está en la mesa y ese Balón de Oro lo comprueba. Se le preguntó que buscará un 8vo galardón a lo que aseguró que por ahora es algo que no tiene en mente.

A la gala del Balón de Oro el argentino fue acompañado con toda su familia | Foto: Especial

La terna se completó con el jugador italiano Jorginho que aunque no fue elegido como el mejor jugador del mundo si pudo celebrar gracias a que se le otorgó a su club, el Chelsea el reconocimiento por su temporada en Europa como el mejor equipo al llevarse la Champions League. Lionel Messi justo horas antes fue galardonado como el Pichichi en la Liga de España, su 8vo título, otra de las marcas en las que el "10" es el mejor de todos los tiempos.