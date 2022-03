¡8 años sin Mundial! Italia quedó fuera de Qatar 2022 al caer ante Macedonia

Italia.- Noche negra en para el futbol italiano que vio como su combinado nacional cayó en el Repechaje de la UEFA ante su similar de Macedonia con gol de último minuto. De esa forma la Selección de Italia y actual campeona de la Eurocopa no asistirá al Mundial de Qatar 2022 sumando así 8 años sin estar presentes en una justa mundialista, su última participación fue en Brasil 2014 en donde quedaron en fase de grupos.

En un partido lleno de sorpresas el equipo de Italia vivió por segunda ocasión consecutiva la amarga sensación de quedar en la orilla de un Mundial. La estadística estuvo hasta el minuto 90 del lado de Italia, más tiros a gol, posición, mejores jugadoras y hasta por posición mejores jugadores, pero Macedonia solo necesitó una oportunidad para poner el 0-1 en el marcador y finalizar una de sus más grandes hazañas en el futbol rumbo a un Mundial.

Leer más: Liga MX: Club León revela convocatoria para amistoso ante Chivas; destacan canteranos felinos

Durante el tiempo regular el dominio fue de Italia, el actual campeón de la Eurocopa solo necesitaba una victoria para pensar en el duelo definitivo por el pase a Qatar, pero justo en el agregado de 90+1' en un largo despeje del arquero macedonio logró controlar Aleksander Trajkovski a las afueras del área italiana y con un disparo cruzado venció a Gianluigi Donnarumma para poner se en ventaja, misma que ya no perdieron. La celebración de Macedonia fue a lo grande pero ahora deberán enfrentar a Portugal para buscar el boleto a Qatar 2022.

Macedonia celebra el gol que le dio el pase a la siguiente ronda | Foto: EFE

Italia ha sido uno de los peores campeones en los últimos años pues desde su título en Alemania 2006 solo ha cosechado fracasos, para el Mundial de Sudáfrica de 2010 en donde defendía su campeonato hizo el ridículo al no poder ganar ningún partido de la fase de grupos al empatar con Paraguay y Nueva Zelanda y caer ante Eslovaquia. Para Brasil 2014 el camino fue similar en donde cayó ante Uruguay y Costa Rica y pudo derrotar a Inglaterra pero no le alcanzó para avanzar de la fase de grupos.

Leer más: Liga MX: ¿Quién es el delantero con el que sueña fichar Rayados de Monterrey desde Europa?

En Rusia 2018 no logró su calificación cayendo en el repechaje ante Suecia, y ahora ante Macedonia no va a Qatar 2022, en total suman 8 años sin acudir a un Mundial y suman ya 12 años que no son determinantes en un torneo internacional. Ahora solo se consolarán con el título logrado en el verano de 2021 cuando ganaron la Eurocopa, y deberán preparar su camino ahora al Mundial de 2026.