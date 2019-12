A 1 día de la asamblea de dueños, Veracruz ya habría apalabrado a Sebastián Jurado

Veracruz.- Los Tiburones Rojos de Veracruz tienen las horas contadas, se les dio un plazo de varios días para presentar pruebas de el pago de las deudas y una mejora en su situación financiera, el tiempo se ha cumplido y no hubo respuesta. Ahora esperarán el día mañana que se llevará la asamblea de dueños donde decidirán si el club debe continuar o desafiliarlo de la competencia.

Por su parte Fidel Kuri Grajales, ya aseguro que su guardameta, Sebastián Jurado ya habría sido apalabrado con un equipo de la Liga MX de quien no menciono nombre, así como otros futbolistas que aun mantiene sus derechos federativos.

"Yo ya tengo comprometido a Jurado, tengo comprometido al Puma Chávez. Muchos ya se los han llevado, muchos llegaron a hablar con ellos y se fueron" aseguró el empresario a la cadena de Octava Sports en entrevista.

Además se dice listo para cualquier dictamen que los dueños, la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol lleguen a emitir y en caso de que sea desfavorable para él y su equipo llevaría una apelación ante la FIFA y el TAS.

"Mis abogados me están defendiendo y son pruebas que si ya las digo ahorita después no podré defenderme"

"Conflictos, de mi parte no hay, yo nada más me he defendido de las irregularidades contra Veracruz, y no de ahorita, desde que subimos a la Liga MX", afirmó.

También aseguró que los gobiernos no le han ayudado ni ha recibido dinero para ayudar a su equipo.

"A mi no me regalaron la franquicia ni la compré, yo la subo desde Orizaba, mela quitó el gobierno. Ninguno me ha dado dinero, ni Javier Duarte, ni Yunes, con Fidel Herrera no estuve, ojalá hubiera estado porque ahí si hubo apoyo, ni el actual gobernador" finalizó.