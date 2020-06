A 4 años del 7-0 de Chile ante la Selección Mexicana: Qué ha pasado con los jugadores aztecas

Ciudad de México.- Un día como hoy pero del 2016, la Selección Mexicana vivía uno de los peores momentos en una competencia internacional, la Copa América Centenario fue el escenario con de el cuadro tricolor fue humillado al ser goleado 7-0 por su similar de Chile.

Aquella tarde el 18 de junio de 2016 en el campo de Santa Clara, 22 jugadores de Chile y México estarán buscando el pase a la siguiente ronda de la Copa, pero una mala tarde del equipo Azteca desencadenó la peor derrota de manera profesional de un representativo mexicano. Solo en el primer tiempo Chile hizo lo que quiso y anotó desde los 16 minutos con gol de Edson Puch, Edu Vargas al 44.

Chile goleó a México 7-0 en la Copa América en 2016 | Jam Media

Solo 3 minutos del complemento y Alexis Sánchez anotó, Edu Vargas apreció en 3 ocasiones más, al 52', 57' y 74' para completar el 6-0 y el cuarto en su cuenta personal. El último gol fue obra de Esdon Puch. México pasó momentos dolorosos esa tarde en en el Levi's Stadium. Desde ese momento todos los integrantes de ese selección quedaron marcados por el resultado siendo Guillermo Ochoa el más recordado al recibir 7 goles.

Edu Vargas fue la figura al marcar en 4 ocasiones | Jam Media

Qué fue de los jugadores de esa Selección Mexicana

De los 11 jugadores que arrancaron aquella tarde en Santa Clara 10 de los 11 jugadores fueron convocados nuevamente para otros partidos, incluso la mayoría fueron parte del equipo final que asistió al Mundial de Rusia 2018.

Guillermo Ochoa hasta la fecha es de los más culpados por los goles | Jam Media

Guillermo Ochoa, en esos momentos se encontraba en Europa jugando en España, luego de esa goleada se le fue dejando de llamar por un tiempo para controlar a los aficionados ya que lo culparon por los goles. La zona defensiva conformada por Nestor Araujo, Héctor Moreno, Miguel Layún y Paul Aguilar no tuvieron muchos cambios después de eso. Araujó fue a Europa, Moreno se ha mantenido pero de igual manera no fue convocado por un tiempo, Layún quien jugaba en Europa tuvo momentos dificultes en el Porto luego regresó a México y Paúl Aguilar fue el único que ya no regresó al equipo mexicano después de darle el pase a México a la copa confederaciones.

México no tuvo respuesta y se fue eliminado | Jam Media

Por su parte, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Hinvig Lozano y Jesus Manuel Corona, se mantuvieron en el viejo continente, muchos de ellos cambiaron recientemente de equipos, Lozano dejó al PSV pasa irse al Napoli, Guardado fue al Betis, Herrera quien era la cabeza en el Porto dejó Portugal para jugar en España y Tecatito pasó del Twente al Porto.

Edgar Dueñas aunque luego de eso fue considera por el entrenador Juan Carlos Osorio también fue perdiendo convocatoria del equipo tricolor, aunque en ciertos llamados ha estado presente, su carrera la continua en Tigres desde ya hace un tiempo. Para finalizar el jugador que más ha batallado para encontrar de nueva forma un lugar especial es Javier Hernández. Luego del 7-0 se mudó al West Ham donde pasó de noche.

Paul Aguilar es el único que ya no fue considerado para seguir en Selección Mexicana | Jam Media

Luego fue fichado por el Sevilla donde en solo unos meses tuvo que abandonar por su falta de minutos, actualmente se encuentra en las filas del Galaxy donde solo ha podido disputar dos partidos en la MLS.

Juan Carlos Osorio, cargó con el paso de la derrota por dos años más, luego de llevar a México de manera fácil al Mundial decidió decir adiós al equipo.

