A 52 años de la protesta "Black Power" en los Juegos Olímpicos de México 1968

Ciudad de México.- La cancha del Estadio Olímpico Universitario un 16 de octubre de 1968 vivió uno de los tanto momentos que han marcado su historia. Dos atletas afroamericanos alzaron la voz mediante su puño para iniciar con la lucha contra el racismo. Tommie Smith y John Carlos, dos estadounidenses ganadores de medallas en los 200 metros planos iniciaron el famoso Black Power.

Tras 52 años después este día es recordado por los autores como el inicio de un movimiento que aun no llega a su final pues el racismo sigue perdurando a pesar de los años. Aquella noche en la Ciudad de México tras la competencia de ambos atletas en los Juegos Olímpicos de México 1968 mientras recibían su medalla y su himno nacional era entonado, ellos levantaron el puño y sostuvieron su mirada al suelo en sentido de protesta ante el racismo.

Esta acción fue aplaudida por muchos más pero rechazada por otro tanto. Los mismos fans estadounidenses fueron los que se volcaron contra ellos luego de aquella escena que aunque fue polémica para el mundo en aquella época, se sigue viendo como una de las protestas más icónicas en el deporte.

La gente comenzó a aplaudirnos pero los aficionados estadounidenses, convirtieron el júbilo en odio", comentó John Carlos en el 2018 en una charla en la Universidad Nacional Autónoma de México.

En esa misma entrevista el medallista olímpico relató que tanto él como su compañeros Tommie Smith fueron condenados fuertemente por la sociedad al haber retado el himno nacional de los Estados Unidos. A tal grado que su carrera culminó en un cerrar y abrir de ojos. Reclamó que eso hizo que las personas no le tuvieran el respeto que decían tenerles, "La gente me evadía, me evitaba", dijo.

Aun así y los años pasan y pasan y el nombre otorgado de "Black Power" (Poder Negro) se ha quedado para siempre. Esa protesta ha ido evolucionando con el tiempo pero siempre habla de lo mismo, dar fin al racismo en toda sentido. Incluso ha sido retomado con mucho arraigo en los deportes actuales, especialmente en la NFL.

Tommie Smith y John Carlos los atletas que protestaron aquella noche del 16 de octubre de 1968 | Especial

Apenas hace unos meses volvió a ser una tendencia mundial cuando un policía asesinó a un afroamericano, lo que desencadenó en el mundo del deporte la después, partidos de futbol en otras ligas del mundo dedicaron momentos para protestar en contra del racismo que se vive. Miles de personas salieron a las calles a marchar para que su voz fuera escuchada.

Una de las frases que John Carlos dejó tras su entrevista es que, aquella protesta junto a su compañeros les marcó la vida. Fue un hecho inolvidable y que a pesar de los años que ha visto pasar sabe que el "16 de octubre fue el llamado de mi vida".

A pesar de que fue en la Ciudad de México el inicio de una de las protestas más icónicas por los derechos humanos de personas de color, también es una de las fechas que contrasta con su lucha pues solo unos cuando días antes se vivió una de las matanzas más recordadas en el territorio nacional cuando grupos militares acabaron con la vida de jóvenes estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.