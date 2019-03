A Brian Fernández lo quieren cinco equipos de la Liga Mx

Ciudad de México.- El actual jugador del Necaxa, Brian Fernández, ha despertado el interés de cinco clubes de la Liga Mx que se pelearán por contratarlo en el proximo fichaje de verano. Fernández es líder de goleo en el Clausura 2019 y según información estarían ofreciendo por el argentino no menos de 11 millones de dólares.

Entre los clubes interesados se encuentran; América, Cruz Azul, Tigres, Santos y Monterrey.

Se dice que los equipos que estarían dispuestos a ofrecer lo que piden por el jugador son los del norte, Tigres y Monterrey, pero hasta el moomento solo queda esperar como se desarrolla el torneo para el argentino y en que concidiones llega al fichaje del proximo verano.

Brian volvió a marcar el fin de semana ante Cruz Azul, con lo que llegó a ocho goles en lo que va del campeonato.

Brian Fernández y sus problemas extracancha

Fernández aceptó que Necaxa le hace pruebas de dopaje, el goleador también dijo que no tiene ningún tipo de problema por hacerlos ya que quiere demostrar que es alguien nuevo, ya que en el pasado se e acuso de tener un problema de adicción a las drogas.

“La droga te saca la familia, te saca amigos, te saca plata. De a poco te va sacando todo. Me hacen controles todas las semanas. No me molesta, es más, me gusta demostrar que estoy bien”, declaró el delantero del Necaxa.