A Patty López de la Cerda le sonríe la vida y eso queda demostrado con sus fotos en redes

México.- Patty López de la Cerda ha renacido de entre las cenizas, la exconductora de televisión que ahora está de lleno en redes sociales ha dado gracias a la vida por presentarse de una mejor manera ante sus ojos pues está tan feliz que aún no se la cree. Aún así ella la está disfrutando y sus publicaciones en redes sociales son el claro ejemplo, aunque no solo ella disfruta el cambio sino que tambien sus seguidores han estado ahí y puede ver que todo le esta asentando de maravilla.

"No sé en qué momento la vida se está poniendo tan pero tan bonita", fueron las palabras de Patty López de la Cerda quien las acompañó de una serie de fotografías que dejan plasmadas en casa una de ellas la alegría de la que tanto habla. La influencer mexicana en las últimas semanas ha estado en boca de todos por ese misma nueva faceta que a más de uno ha enganchado y que al parecer llegó para quedarse pues en los últimos años no la había pasado bien por algunos temas específicos pero ya era tiempo de una alegría en su vida.

Que mejor que un día de piscina y la compañía de Patty López de la Cerda en ella, bueno así fue el fin de semana de la modelo que ya que hasta ha iniciado con el ejercicio no dudó en poner aprueba sus resultados y modelan un coqueto atuendo bastante ligero con un traje de baño negro y un diminuto short que adornan su trabajada figura, esa misma que ha ido cambiando gracias al ya mencionado ejercicio y a su nueva forma de alimentarse y con una ayudita al usar una faja moldeadora para mantener la figura que dicho sea de paso le ha funcionado.

Leer más: Issa Vegas cautiva las calles de Los Ángeles con singular outfit centro de las miradas

Patty López de la Cerda disfruta de su nueva vida | Foto: Captura

Las 3 imágenes que a decir verdad no están nada elevadas de tono fueron suficientemente buenas para que más de 36 mil personas pasaran y dejaran su like como muestra de cariño y admiración, aunque algunos otros, tanto mujeres como hombre no resistieron y chulearon la figura de Patty López de la Cerda, algo que ella misma ha hecho y es que recordando su peor momento luego de su enfermedades que la mandó al hospital, fue ahí donde peor se sintió tanto de salud como en su físico pues tuvo algunas complicaciones serias.

En su nueva versión ya ha visto más cambios, apenas compartió una comparación de unas semanas donde las imágenes hablan por si solas, de septiembre a este mes de noviembre claramente perdió peso y ganó una figura mucho más atlética, siempre con un plan que ha seguido al pie de la letra y ahora es la más feliz de tener esa nueva figura, "Por si alguien necesita un poco de motivación, les comparto esto con mucho amor", fueron las palabras de Patty López de la Cerda que está 100% confiada y feliz de su nueva ella.

Este es al impresionante cambio que ha tenido en apenas unas semanas | Foto: Captura

A todo eso se le suma su gran éxito y un acierto más en su nueva faceta de vida y es que con su incursión en OnlyFans le ha dado mucha presencia en redes sociales, al punto de elevar su número de seguidores a una cantidad considerable de más del millón y va en ascenso, esa parte de su trabajo tambien le ha dado más luz a su vida.