A casi un año de la muerte de Diego Armando Maradona sus redes sociales son activadas una vez más

Argentina.- La última publicación que había hecho Diego Armando Maradona en su cuenta de Instagram fue el pasado 30 de octubre de 2020, casi un año de ella y de su fallecimiento, inesperadamente su cuenta se ha reactivado y no, no se trata de algo extranormal, sino que fueron sus hijos que no quieren que el recuerdo de su padre se olvide y han decidido mantener activa su red social.

Este 16 de septiembre de 2021 la primera publicación es una nueva imagen de Diego Armando Maradona sonriendo en su plena juventud, dicha foto es acompañada de un texto en donde le dedican unas palabras a la memoria del gran "10" de la Selección Argentina, "No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes, fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas", se lee.

Luego de las bellas palabras se aprecia que el mensaje de sus hijos aceptando la responsabilidad de traer de nuevo sus redes con la única consigna de mantener vivos los recuerdos para todos las personas que le siguen admirando puedan ir cuando gusten a realizar el homenaje que ellos desean sin que su nombre sea olvidado.

"Tus hijos queremos que tu fuego inigualable no se apague nunca. Por eso vamos a mantener activas tus redes, para que todos los que te quieren y admiran, tengan un lugar donde poder rendirte el homenaje que vos mereces", se lee.

Han sido apenas unas cuentas horas desde que se publicó y más de 753 mil 184 personas han pasado por la cuenta de Diego Armando Maradona para dejar unas palabras que incluso tuvieron que liminar los comentarios hasta los 17 mil por las notificaciones.

Así reapareció la cuenta de Maradona en Instagram | Foto: Captura

Las redes sociales de Diego Armando tienen entre sus últimas publicaciones los mensajes y felicitaciones de sus hijos por su cumpleaños número 60 que llegó apenas del 30 de octubre del año pasado. El "Pelusa" luego de eso fue internado en un hospital por serios problemas en su cabeza que necesitó una cirugía. Fueron las semanas más complicadas en Argentina.

Hasta que un 25 de de noviembre aproximadamente al medio día en Argentina se dio la noticia que conmocionó al mundo, el fallecimiento de uno de los mejores jugadores en la historia del futbol a sus 60 años edad. Hoy a casi un año de su partida se sigue investigando más sobre su muerte pues se cree que hay algo que no se ha revelado.