A ganar como sea en en el Hidalgo

Mazatlán, Sinaloa.- Una dura prueba para ver si hubo progreso tendrá hoy Mazatlán FC cuando se mida hoy ante el Pachuca a las 20:06 horas en el estadio Hidalgo, con el partido que cierra la actividad de la jornada seis del Torneo Guard1anes 2020.



Mazatlán FC llega luego de empatar en casa ante Pumas en su anterior compromiso, en un encuentro en el cual las dudas sobre el buen volumen ofensivo y contundencia aparecieron sobre todo en el primer tiempo, donde Mazatlán no inquietó en ningún momento la portería de Alfredo Talavera.

Para la segunda mitad, el equipo mejoró, sobre todo con la entrada de Camilo Sanvezzo, quien generó futbol y fue un constante peligro para la zaga visitante.

Fernando Aristeguieta, quiere ser el hombre gol de Mazatlán FC en este partido/ El Debate





Puntos a mejorar

Ahora los del Faro se enfocan en mejorar su volumen de juego y seguir manteniendo el mando del partido con mayor posesión de balón, un punto que su entrenador Juan Francisco Palencia ha pregonado.

Mazatlán FC no contará con los chilenos Gonzalo Jara y Jorge Valdivia para este partido. Ambos futbolistas siguen recuperándose de lesiones. Quien también quedó fuera de este partido por lesión, es el central Carlos Vargas, que se lastimó en el calentamiento previo al juego ante Pumas.



De hecho, la afición se ha ilusionado con poder ver en el campo una dupla Valdivia- Sanvezzo, aunque de último momento Jorge Valdivia no entró en la convocatoria, quien si lo hizo fue Rodrigo Millar, que aún no debuta en la competencia.

Pachuca, dirigido por Pablo Pezzolano, ha ido de menos a más en la competencia, y aunque no ha desplegado un futbol espectacular, tiene siete puntos, producto de dos triunfos, dos derrotas y un empate en cinco duelos.

Los Tuzos destacan por la gran cantidad de piezas que tienen en su plantel para jugar en la ofensiva.

Para este torneo incorporaron a Felipe Pardo e Isabel Sosa.

Este último ya marcó dos goles, los cuales significaron cuatro puntos para su equipo.



Además, cuentan con el chileno Víctor Dávila, que se ha recuperado de lesiones y espera seguir siendo importante para el equipo. Dávila les dio el triunfo a los Tuzos en el juego contra Querétaro.



En el medio campo destacan su escudo Jorge “Burrito” Hernández, además de Luis Gerardo Chávez quien juega como volante, y Érick Aguirre, que puede participar como pivote o volante por la banda.

Jorge Hernández, es uno de lo valuartes de los Tuzos/ Jam Media



En su anterior encuentro, Pachuca derrotó como visitante al Puebla y sumó tres valiosos puntos como visitante.

Aunque Mazatlán sabe que en casa no es precisamente donde mejor le ha ido a los Tuzos, pues en tres juegos acumulan dos derrotas a cambio de un éxito.

Mazatlán FC regresará al puerto el 28 de este mes para recibir a Tigres a las 20:30 horas en la fecha 7.