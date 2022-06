¡A la baja! Lionel Messi y Neymar se encuentran entre los devaluados de la Ligue 1

Lionel Messi y Neymar no tuvieron el mejor de los torneos en general en sus números personales y eso se refleja en los valores de mercado que se actualizaron en ambos futbolistas del PSG.

La actualización de los valores de mercado de la Ligue 1 es la primera entre las cinco ligas más importantes de Europa. Todos los jugadores recibieron un nuevo valor: Lionel Messi y Neymar se encuentran entre los devaluados mientras que Kylian Mbappé se mantiene como el futbolista más valioso del mundo.

"Neymar tuvo otra temporada frustrante en la cual mostró su talento ocasionalmente pero nunca llegó a agarrar ritmo debido a las lesiones. El nivel y la clase que mostró en el pasado no pueden justificar su valor de mercado de 90 millones de euros”, comenta Caroff para explicar la devaluación a 75 millones de euros. Ni Messi ni Neymar entraron en la lista de candidatos por el premio de Transfermarkt al mejor jugador de la temporada 2021/22 de la Ligue 1.

Gianluigi Donnarumma llego al PSG como uno de los jugadores con mayor peso de valor de mercado nivel mundial, pero después de una temporada muy mala en la Ligue 1 y una decepcionante en la Champions League.

Ante esto, el portero italiano en su primera temporada en París y recibió la primera gran devaluación de su carrera: -15 a 50 millones de euros.

“El motivo principal de la devaluación de Gigio no fueron sus actuaciones, sino el hecho de que el mercado por arqueros no está muy activo últimamente. No hay transferencias como en 2018 y 2019 con lo cual el valor de mercado de los mejores arqueros se adaptó a esta tendencia” dice Caroff.

Lionel Messi fue el máximo goleador y asistidor de la temporada 2021-2022 con el PSG, pero su valor de mercado se mantuvo en los 160 millones de euros sin moverse en ascenso, en comparación a las otras dos grandes estrellas del PSG.

“Messi se devaluó de 60 a 50 millones de euros principalmente por su edad, ya que cumple 35 años en junio. Asimismo, sus números en París no se asemejan a los de Barcelona con lo cuál una caída en su valor no sorprende”, comenta Caroff antes de añadir que “se mantiene como el más valioso entre los de su edad”.