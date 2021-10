¡A la fuerza! Miguel "Mago" González fue llevado a la clínica de Julio César Chávez

Ciudad Obregón, Sonora.- El exboxeador Miguel Ángel González, mejor ubicado como el "Mago" González, fue visto en un reciente video siendo forzado a ingresar a un automóvil para ser llevada con dirección a la clínica de rehabilitación del ex campeón mexicano Julio César Chávez.

En el "clip" que fue difundido en las redes sociales, se percibe al ex campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ser obligado a quedarse en el coche que sería útil para llevarlo al sitio de JC Chávez, pues su problema por las adicciones y alcoholismo conllevo a que viviera este momento agridulce.

El video que se dio a conocer en Twitter dura poco menos de once segundos, pues el mismo fue grabado ya cuando el ex pugilista es sometido a quedarse dentro del carro, el cual avanzó lo más rápido posible justo cuando las puertas ya estaban cerradas por completo.

Miguel Ángel González fue buscado por el propio Julio César para recibir ayuda y combatir sus problemas de drogadicción y alcoholismo, lo cual lo mantiene en estado de indigencia, pues el ex púgil vive en la calle derivado de estas circunstancias, empero él se negó a ser ayudado.

"Mago" González es llevado a la clínica

Twitter DMartinezCANCHA

Luego de reconocer su postura el "Mago" se volvió tendencia por asegurar que no mantiene la creencia en que puedan ayudarlo y lo que mejor prefiere es olvidar. "La vida es de subidas y bajas, cuando estés abajo acuérdate que tienes que subir, no te tienes que quedar abajo", dijo.

"Son días de pandemia, no podrían ayudar. Sinceramente no hay empleo. Hay sana distancia, entonces, aunque puedan no, prefiero olvidar un poco", declaró el ex campeón mundial de peso ligero.

"Solo necesito un pedacito de tierra, no mucho; no hay que enamorarse sin enamorarse. Obsequio cosas, llevate estos ganchos, tengo miles de ganchos. Cambio mi mente (por el sismo) porque vivo en un sexto pisto y si se hubiera caído, todo se hubiera quedado enterrado. Me voy a quedar solo con lo necesario", indicó Miguel Ángel González.