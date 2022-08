A mano armada roban la casa de Aubameyang en Barcelona donde estaba hospedada su familia

España.- La madrugada de este lunes varias personas encapuchadas ingresaron a la casa del delantero del Barcelona, Pierre-Emerick Aubameyang para robar sus pertenencias, durante el asalto se confirmó que la familia del jugador se encontraba en la casa y que fue agredido por uno de los asaltantes para que le fuera entregado el dinero.

Según dio a conocer El País, las personas ingresaron a la casa con algo de violencia a la casa del jugador que se ubica en la zona de Castelldefels en Barcelona. Según los reportes policiales las personas al ingresar a la casa el primer obstáculo fue el jugador quien se percató de lo sucedido, para evitar cualquier otra cosa, estos le golpearon y amenazaron a su esposa con dispararle.

La recreación de los hechos, revelan que luego de ese horrible momento para toda la familia, se les obligó que abrieran una caja fuerte para robar su contenido. De momento no se sabe cuándo se robaron, solo algunas cosas grandes como un Audi en color blanco y algunos objetos, así como el dinero. Luego de ello los ladrones escaparon de la casa del gabonés.

La casa del jugador del Barcelona fus robada esta madrugada | Foto: EFE

La policía dio a conocer que no fue hasta las 6 de la mañana cuando el futbolista denunció los hechos de violencia que pasó junto a su familia a través de su representante pues Aubameyang se encontraba asustado por alguna represalia que pudiera suceder en caso de que saliera de su casa. Ante ello las autoridades enviaron a Mossos d'Esquadra para buscar a los responsables y dar con ellos.

Lamentablemente esta no es la primera vez que Aubameyang sufre un ropa en su casa, hace algunas semanas ya había pasado pero en esa ocasión no se encontraba su familia ni él por lo que no hubo nada que lamentar, además de las cosas perdidas pro el robo. De momento el jugador no se ha presentado al entrenamiento del equipo para arreglar todo lo que tiene que ver con el robo.

Jugadores del Barcelona han sido violentados en más de una ocasión, hace apenas unos días a Robert Lewandowski tambien le robaron un reloj pero en su caso si pudo recuperarlo sin problemas solo unos minutos más tarde.