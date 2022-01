A orillas del lago Bru Luccas presumió su linda figura, modelando un atractivo traje de baño

Sao Paulo, Brasil.- Bruna Luccas enamoró, pero más que eso se notó espectacular con un diminuto traje de baño en tono amarillo. Un afecto indescriptible apareció en sus millones de followers que se cautivaron con las nuevas fotografías que la modelo fitness de Brasil acaba de expandir en su cuenta oficial de Instagram, de forma exclusiva. La dama de honor de Sao Paulo sorprendió con ese lujoso atuendo, aunque en esta ocasión no se encontró en el mar, sino a un intervalo del lago.

No es común que Bru Luccas visite este tipo de terrenos de aguas pluviales, sin embargo en este martes 25 de enero del presente año le obsequió una sonrisa permanente a su público que quedó con el ojo cuadrado por tan increíble físico que la señorita expone ante los rayos del sol. Una escultura natural consigue ciertos elogios pero obtener esa apariencia no es sencilla de lograr, no obstante la carioca develó el mecanismo que utiliza para verse fenomenal, sus palabras causaron asombro.

Dormir más de ocho horas, alimentarse en sus horarios respectivos y darle prioridad a su cuerpo por un lapso de hora y media o dos horas de ejercicio, sea en el gimnasio o en casa, es capaz de ganar una complexión desarrollada y atractiva. Bruna es feliz con la vida que viene realizando desde que su nombre y apellido alcanzaron la fama en las redes sociales. La brasilena es de las mujeres de Sudamérica que más búsquedas obtiene, al igual que el incremento de seguidores en 24 horas.

Bru Luccas fantástica a orillas del lago

Instagram bruluccas

De manera sorpresiva su vigente posteo que incluyó con el resto de sus postales lio una cifra contundente hasta traspasar mil 500 fans en un día para adicionar junto a la cantidad de usuarios que la siguen en su canal oficial. Con esta cifra supera los 4.6 millones de followers y, poco a poco, dicho registro irá en ascenso, pues el horario de publicación de sus fotos al margen de lago cuentan con 5 horas, tiempo después de que esta nota aparecerá en la página de Debate.

Bru se encuentra a una altura del agua. Su sonrisa refleja sus intenciones de realizar un clavado y gozar de la delicia del lago. Antes de tomar esa decisión dio la espalda a la cámara, giró sobre su flanco izquierdo y su mirada de ángel brilló tan fuerte que su dorsal comenzó a despedir una luz atrayente, regalando una pieza de museo, donde sus hermosos atributos se ganaron los piropos como el fondo de sus imágenes, las cuales requieren de un cuadro gigante para observar a detalle mientras se posiciona en un sitio amplio y reinante.

Bru Luccas admirable en traje de baño

Instagram bruluccas

