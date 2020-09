A sus 54 años Mike Tyson demuestra que aún tiene poder en sus puños

Han pasado poco más de 15 años desde que Mike Tyson anunció su retiro los cuadriláteros, tras la derrota que sufrió ante Kevin McBride. Pero este año en curso el excampeón de boxeo anunció que se volvía a poner los guantes y actualmente se prepara para tener una pelea exhibición contra su compatriota Roy Jones Jr., el próximo 28 de noviembre.

A sus 54 años de edad, "Iron" Tyson demuestra que se encuentra en forma, como lo ha presumido en videos que sube en las redes sociales, donde a pesar de estar alejado por largo tiempo del ring, impresiona por su velocidad agilidad y poder de sus golpes.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Ponerse en forma y estar en condiciones son dos cosas diferentes. Ni siquiera corresponden a la misma manera de hacer ejercicio. Ponerse en forma es poder adaptar tu cuerpo a la ropa, pero estar en condiciones es poder salir de tu alma", dijo el exmonarca de los pesos pesados.

"No puede hacer eso automáticamente. Recuerdo que hice un video entrenando de treinta segundos y me pasé una semana en la cama. No fue gracioso porque me hizo darme cuenta de que estaba en la mierda", agregó Tyson, quien nació en Brooklyn, Nueva York.

La carrera de Mike Tyson ha sido muy exitosa, teniendo su mayor auge entre 1986 y 1996, pero su vida personal también ha estado envuelta en algunos escandalos, debido a su conducta violenta.

"Iron" estuvo en prisión, acusado de abuso sexual y en 1997 fue descalificado por morder una oreja a Evander Hollyfield, en su pelea de campeonato mundial de la AMB.

Tyson tuvo récord de 50 peleas ganadas incluyendo 44 nocauts, a cambio de 6 derrotas.