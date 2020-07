A un año del inicio de los Juegos Olímpicos se mantiene la esperanza de su realización

Tokio.- La idea es clara, los Juegos Olímpicos no se cancelan y esa es la premisa que ahora plantea el comité organizador de Tokio 2020 que a falta exactamente de un año para el inicio de los Juegos ha envidado un mensaje claro con la esperanza de que dentro de unos meses todo pueda ser como una vez se soñó y que el propio mensaje sea un alivio para todo lo sucedido por la pandemia de coronavirus.

A través de las redes sociales de Tokio 2020 se dio a conocer un mensaje de no más de 5 minutos en donde se explica todo el nuevo proceso para tener unos juegos Olímpicos adecuados, siendo la nadadora japonesa Rikako Ikee quien presta la voz para el video que narra lo que ha tenido que vivir tanto en su vida luego de algunas enfermedades, además de las dificultades que han tenido que pasar lor organizadores para la realización de los juegos.

"El futuro que habíamos dado por hecho se transformó en algo completamente distinto", comenta. "El deporte no es sólo sobre los atletas; los deportes nos enseñan la importancia de la solidaridad".

Con ese mensaje de superación tanto de la deportista como de la misma ciudad de Tokio se espera que las personas vuelvan a tener la fe de que dentro de un año cuando los atletas comiencen a llegar a su ciudad puedan darle un nuevo sentido a ser los anfitriones de una de las justas deportivas más importantes a nivel mundial. Todo este evento se realizó este jueves durante una junta no mayor a 15 minutos para dar inicio a la cuenta regresiva para el inicio dentro de un año.

Ya es bien sabido que la llama olímpica ya se encuentra en la ciudad de Tokio, pero por los motivos del retraso se decidió quitar de su exhibición pero aun sigue en algún lugar escondida siempre encendida para ser parte de la inauguración. Incluso la misma Ikee en su video hizo referencia a la llama olímpica comparándola con la esperanza, "La esperanza aviva la llama".

Ceremonia en el Estadio Olímpico | Captura

Los Juegos Olímpicos fueron reprogramados el 24 de marzo de este mismo año, luego de que no existían las garantías y las cuales siguen sin existir para la realización de los juegos. Tanto el Gobierno de Japón y el COI anunciaron que la única manera de que se llevaran a cabo era que se pospusieran por lo menos un año, así se hizo pero desde que se hizo oficial han crecido las dudas sobre si en verdad podrían darse o no. Los mismos deportistas han comenzado a experimentar la incertidumbre de saber si llegarán o no a Tokio.

Por su parte el presidente del Comité Olímpico de Japón, Yoshiro Mori dijo para NHK que la fecha anunciada es la que se sigue pensando como la única para el siguiente año pero que todo dependerá de si para ese entonces ya exista o no una vacuna que ayude a detener la propagación del virus. Por eso tanto el COI y el Comité Organizador siguen firmes con iniciar el próximo 23 de julio de 2021.

Estadio Olimpico de Tokio | Uta Mukuo

En caso de que las condiciones no mejoren para la fecha más cercana a su realización es más que probable que los juegos puedan volver a posponerse ya que dentro de un año más la Copa del Mundo sería un impedimento por cuestiones de calendario y sobrecarga de trabajo para los deportistas. Así lo confirmó el mismo Yoshiro Mori, " Sería difícil".

