AMLO: Si hubiera tenido beca en el béisbol, no sería presidente

Ciudad de México.- En las instalaciones del Palacio Nacional el Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a la Selección Nacional de Béisbol Campeona de la Serie Mundial Ripken Jr.

Como ya se sabe para AMLO el béisbol es el mejor deporte de todos ya que es su preferido y aseguró que de haber tenido alguna beca, jamas hubiera llegado a la política.

Va a haber becas. Van a tener la oportunidad de prepararse y estar en la escuela; ya hubiera yo querido eso en mis tiempos, pero no hubiera llegado a la Presidencia porque me hubiera quedado en el béisbol. Por eso échenle ganas. Van a contar siempre con nuestro apoyo

También aprovechó lo micrófonos para contar algunas anécdotas de su etapa como besbolista.

“Yo jugaba center field, y era yo bueno y hasta me pagaban. ¿Saben ustedes qué es ‘camaronear’? Los camarones le pagan a uno. Y no me cuidaba yo, me iba yo al fielder y tiraba a home y a veces sin calentar, y sin spikes, el spike es muy bueno para afianzar. Ahora se acostumbra a practicar con tenis, eso está mal, afecta al brazo, tiraba yo a la altura de un perro hasta que me quedé mocho por no cuidarme y luego tuve que bajar a jugar tercera”.

Además dijo que no solo el Béisbol será apoyado económicamente, que todos los deportes tendrán su ayuda pero quizo comenzar con el que más le gusta.

"Para que no se pongan celosos otros deportistas, les digo que se apoyan a todos los deportes, a todos, pero este deporte es el que yo practiqué y me gusta mucho y así como me ven, todavía estoy bateando arriba de 300”..