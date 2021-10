AMLO asegura que Julio Urías merece ganar la Serie Divisional con Dodgers

México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fanático del beisbol expresó que el beisbolista Julio Urías merece ganar en el duelo de esta noche de Dodgers ante Gigantes para seguir con vida en la MLB en busca de pelear una vez más la Serie Mundial.

"Voy a estar pendiente del juego de hoy, que es importantísimo, Dodgers-Gigantes, y le deseo lo mejor a Julio Urías porque merece salir bien", dijo en conferencia mañanera.

"Él sabe cómo, él viene de abajo, lo formó muy bien su papá, que fue el que lo entrenó y es una gente buena, noble (...) sí merece ganar Julio, estamos pendientes".

El Mandatario recordó cuando Urías lo visitó en Palacio Nacional tras el campeonato de Dodgers en la Serie Mundial.

"Les cuento que el año pasado vino, platicamos y le dije: oye, te macaneó Arozarena, es de lo mejor, le dije, que he visto bateando", contó.

"Es un cubano que juega en Tampa, que ahora fue eliminado Tampa, pero él también estuvo a la altura, lo que pasa es que no puede un pelotero, uno solo, quizás el pitcher sí porque en el béisbol el pitcher define, pero este es bateador.

Entonces, el año pasado estaba Arozarena y le pegó jonrón a Julio y estábamos hablando de eso y le digo 'pero es que este hombre es un fenómeno, batea mucho, tenía tiempo que no veía batear a alguien así' y me dice Julio: sí, dicen los caballos, los pitchers, que ya no saben qué tirarle, porque hay muchos tipos de bolas que se tiran, recta, recta cortada cambio, en fin y dice Julio: los caballos de pitcheo, no incluyéndose él, fíjense, cuánta humildad de parte de él...

Luego me gustó muchísimo que gana Dodgers el campeonato y me platica que con su esposa, compañera, se la ingenia para meter una bandera mexicana y cuando gana, busca a la esposa, agarra la bandera y se envuelve en la bandera".

Así fueron las apuestas del presidente para las finales de la MLB | Foto: Especial

Hoy, el lanzador Julio Urías cargará con su brazo izquierdo una vez más la responsabilidad de hacer historia con los Dodgers.

Han pasado 350 días de que el pitcher mexicano, como relevista, ponchó a sus tres adversarios en el último inning de la Serie Mundial 2020 para darle a la novena angelina su séptimo título de Grandes Ligas.

Urías volverá a tener la encomienda de impulsar a su equipo a la victoria, pero ahora como pitcher abridor, en el decisivo Juego 5 de la Serie Divisional ante los Gigantes de San Francisco, la cual se encuentra empatada 2-2.