AMLO quiere formar de 40 a 50 prospectos para Grandes Ligas

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno fomentará el béisbol con la finalidad de que, al concluir el sexenio, México cuente con 40 o 50 prospectos para las Grandes ligas.



El Mandatario recibió este lunes a los niños beisbolistas que integran la Selección Nacional que se coronó campeona en la Serie Mundial Cal Ripken Jr. 2019, tras derrotar a Hawai 4-1 el pasado 10 de agosto.



En su mensaje, el político tabasqueño pidió a Edgar González, titular de Probeis, acelerar el paso para la apertura y puesta en operación de academias, en las que los jóvenes podrán estudiar y practicar el deporte.



"Ahora tenemos nueve mexicanos en Grandes ligas, me gustaría que tengamos al terminar el sexenio unos 40 o 50 mexicanos en Grandes ligas, por eso comento que ya debemos empezar, ya llevamos 10 meses en el Gobierno, todavía nos faltan 5 años, pero no es nada, se va el tiempo y tenemos que, al fin del sexenio, ya tener prospectos de Grandes ligas", dijo.



El Jefe del Ejecutivo felicitó a los jugadores, los llamó a actuar con disciplina y a evitar los vicios para poder cumplir sus metas.



"Hay que seguir, portarse muy bien, mucha disciplina, nada de vicios, se triunfa si se actúa con disciplina, con profesionalismo, dedicados por completo", expresó.



"He conocido gente que tiene 80 años y juega béisbol, pero en el caso del béisbol profesional llegan a los 35 o 38 años y pasando eso ya pueden tener una vida un poco más relajada, pero en su formación disciplina, disciplina, no hacer cosas indebidas, portarse bien".

AMLO recibiendo a los jovenes | El Debate



Ante los jóvenes, López Obrador recordó cuando jugaba en sus juventudes y confesó que, por no entrenar adecuadamente, terminó con una lesión en el brazo.



"Tiraba yo a la altura de un perro hasta que me quedé mocho, por no cuidarme y luego tuve que bajar a cuidar tercero y ya, ahora juego en primera, cuando juego. Pero hay que cuidarse, sobre todo el brazo, eso es muy importante y ser muy disciplinado y siempre, siempre calentar, hacer ejercicio, estirarse", afirmó.



Tras reconocer que los deportistas de otras disciplinas de ponen celosos, el Presidente elogió al béisbol, por considerar que quienes lo practican no tienen ínfulas de grandeza.



"En el caso del béisbol es una actividad de hombres y ahora también de mujeres de más sobriedad, nadie se cree mucho, nadie tira aceite, es un deporte de conjunto, de equipo. A veces los buenos equipos no son los que tienen muchas figuras -que a veces ni se saludan, porque cada uno se siente mucho-, sino los buenos equipos son los que trabajan en armonía", sostuvo.



"Hay más camaradería, se respetan todos, se quieren entre todos, eso es muy bueno, también en el caso del beisbol".



Durante la reunión, se proyectó un video con testimonios sobre el juego con el que los jóvenes menores de 13 años se ganaron el torneo.



A nombre de los seleccionados, el mánager Karim García regaló un bate de beisbol al Mandatario, quien lo recibió y hasta posó para la foto.



Al término del encuentro, el Mandatario invitó a los beisbolistas a tomarse una fotografía grupal en las escaleras centrales de Palacio Nacional, frente al mural de Diego Rivera.