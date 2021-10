Abierto Mexicano de tenis confirma a Medvedev, Tsitpas y el último campeón Zverev.

Ciudad de México.- El ruso Daniil Medvedev, número dos del mundo, y el griego Stéfanos Tsitsipas, tercero, destacan en la lista de figuras que disputarán en Acapulco en el Abierto Mexicano de Tenis del 21 al 26 de febrero de 2022, anunció este miércoles la organización.

“Es gratificante que jugadores de este nivel vengan al Abierto Mexicano de Tenis porque seguro que con el sí de ellos algunos otros grandes se sumarán”, dijo en entrevista Raúl Zurutuza, director del torneo.

Además de Medvedev y Tsitsipas, el dirigente anunció la participación del alemán Alexander Zverev, último campeón y cuarto cabeza de serie, y del italiano Matteo Berrettini, número siete.

“Fue muy fácil convencerlos. Creo que influye la hospitalidad que se le da a los jugadores año con año para venir a Acapulco a jugar. Estoy seguro que todos los jugadores van a disfrutar mucho el torneo”, añadió Zurutuza.

El Abierto Mexicano de Tenis, un torneo ATP 500 que se disputa desde 1993, coronó en la pasada edición a Zverev, quien se impuso en la final a Tsitsipás.

Zurutuza destacó el deseo de la organización por contar con el español Rafael Nadal y del argentino Juan Martín del Potro, aunque explicó que será complejo por las lesiones que padecen.

“De Rafa no tengo noticias del progreso de su lesión. De todas maneras, si no se apunta, habrá un ‘wild card’ esperándolo, pero es difícil por su lesión. A Juan Martín nos encantaría tenerlo, pero no sabemos cómo va, si él quiere es bienvenido para estar aquí”, precisó.

Alexander Zverev es el campeón defensor del Abierto Mexicano de Tenis/EFE

La lista definitiva de jugadores se dará a conocer a mediados de enero de 2022.

Por segundo año consecutivo, en 2022 el Abierto de Acapulco no tendrá torneo femenino. Al respecto Zurutuza explicó que “tenemos interés de un torneo WTA, sin duda alguna, pero necesitamos encontrar la fórmula de negocio. Durante unos 20 años lo tuvimos, pero la fórmula de negocio comenzó a descomponerse. El torneo de mujeres es muy importante, pero también es muy importante el negocio”.

El Abierto Mexicano de Tenis 2022 transcurrirá en un nuevo complejo con seis canchas cuya construcción está en fase final.

Calendario de actividades del Abierto Mexicano de Tenis/@AbiertoTelcel

En estas instalaciones se tendrá un estadio principal con capacidad para 10.200 personas y la segunda cancha podrá albergar a 2.100 aficionados. La construcción de las canchas comenzará a mediados de diciembre y se espera que la arena se encuentre al 100% para el inicio del torneo.

De acuerdo con Raúl Zurutuza se espera que el torneo tenga un aforo del 100%. “Acapulco 2022 pinta para ser un torneo casi normal”.