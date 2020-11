Acapulco FC es desafiliado de la Liga de Balompié Mexicano

Siguen los problemas en la Liga de Balompié Mexicano, ahora le toco el turno al Acapulco FC, quien deja de formar parte de dicho circuito debido a los adeudos que tienen en el vigente torneo, en la liga que preside, Carlos Salcido.

Carlos Salcido, anunció la baja del equipo a través de una conferencia de prensa, donde puntualizó los detalles del cese del Acapulco FC.

"Actualmente, somos 15 equipos que forman la Liga de Balompié Mexicano, el cual ahora va cambiar porque a partir de este momento, el club de Acapulco está fuera de la Liga de Balompié Mexicano”, dijo Salcido.

Además, Salcido fue claro en no dar los detalles de los adeudos del equipo y agrego que los equipos con los cuales jugo el Acapulco FC, se les otorgará automaticamente tres unidades, sin importar el resultado que se dio en el campo.

“Hemos hablado con ellos. no voy a entrar en detalles, pero es un equipo que no cumple o no cumplió con requisitos formales que estábamos pidiendo”, declaró.