¡Acechan récord negativo! Jacksonville podría romper una marca que luce imposible

Jacksonville, Estados Unidos.- Jaguares de Jacksonville atraviesa por una psicosis que no deja de aparecer desde la temporada pasada hasta la actual edición 102 de la National Football League (NFL), después de cumplir con sus primeras cuatro semanas de actividades.

Pese a que existió una restructuración desde el Head Coach hasta el mariscal de campo los felinos simplemente no caminan y la presión acumula a los presentes miembros de la franquicia que, por ahora, se hunde en la División Sur de la Conferencia Americana.

Anoche los fantasmas de la temporada 2020-21 tentaron a desaparecer en el Paul Brown de los Bengalís de Cincinnati, pero por más de media hora su ventaja de 14-0 pasó a ser una derrota de 24-21 grabando en su contra un récord perdedor de 0-4 en esta periodización, la cual se suma con los 15 partidos que perdieron el año pasado hasta ser 19 duelos consecutivos sin ganar en la NFL.

De esta manera alcanzaron a los Leones de Detroit que entre 2007 y 2009 ligaron una racha negativa de 19 emparrillados perdidos en su historia, tanto que fueron la primera franquicia en completar toda la temporada regular del 2008 con simples derrotas en su registro, 0-16.

Bengalís remontó a Jaguares

AP

Jacksonville aún se mantiene lejos de emular esa vergonzosa campaña de los Leones pero acaricia una todavía peor que los convertiría en los nuevos reyes de las derrotas del futbol americano profesional, el cual es hilar 26 derrotas en su poder, marca que se mantiene estable desde 1976 y 77, y le pertenence a los Bucaneros de Tampa Bay.

Entre los dos campeonatos los piratas tardaron 26 partidos para volver a reconocer la ruta del triunfo, el cual se obtuvo en el Caesars Superdome de los Santos de Nueva Orleans. Si las cosas siguen idénticas para el equipo de Urban Meyer podría empatar esa marca para el 28 de noviembre del presente, en contra de los Halcones de Atlanta.

Trevor Lawrence en el emparrillado

AP

PRÓXIMOS COMPROMISOS DE JACKSONVILLE

Semana 5 vs Titanes

Semana 6 vs Delfines

Semana 7 vs Halcones Marinos

Semana 8 vs Búfalo

Semana 9 vs Potros

Semana 10 vs 49ers

Semana 11 vs Halcones