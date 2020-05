Achilier y el emotivo mensaje a la afición de Monarcas

México.- Ante la inminente partida del equipo de Monarcas a Morelia a la ciudad de Mazatlán, varis han sido los jugadores que han levantado la voz por las formas en que los dueños del equipo quieren llevarse al club, así que el capitán de la institución “purépecha” le mandó un mensaje de aliento a la afición.

El defensor ecuatoriano Gabriel Achilier publicó un video en Instagram dond expresaba su sentir acerca de la mudanza de Morelia a Sinaloa, en el que llamó a seguir esperando un milagro de último minuto, como aquel gol de Raúl Ruidiaz que salvó a la 'Monarquía' en 2017 cuando estaban a punto de descender.

Hoy desgraciadamente no está en nuestros manos esta situación. Sólo les pido que tengan mucha fe, así como nos pudimos salvar del descenso, ocurrió un verdadero milagro, yo no descarto que ahora pueda ocurrir lo mismo. Debemos estar muy fuertes y unidos que única para que no nos arrebaten nuestra pasión”, menciona.

Achilier también dejó agradecido a todos los hinchas y trabajadores de la institución por todo lo que hicieron por él y sus compañeros en estos momentos, señalando que desde que llegó al club, pudo enamorarse del equipo y de la ciudad michoacana.

Llegué a Morelia en el 2017. Me enamoré de inmediato de la ciudad, de esta institución, mis compañeros y sobre todo de la afición que siempre me ofreció su apoyo en los momentos más difíciles de mi vida y mi carrera”, expresó.

El jugador continuó mostrando afligido por la situación, afirmó que se siente desconcertado y triste por lo que vaya a pasar en el futuro, pues agrega que al equipo los hacen los jugadores , trabajadores y la afición, y no solo la gente de pantalón largo con su dinero.



Soy Monarca de corazón, así me considero. Lastimosamente me siento igual de desconcertado y triste. Me duele pensar que estamos a punto de perder algo que construimos entre todos, porque a un equipo no sólo lo forman los directivos, también los jugadores, cuerpo técnico, trabajadores en todas las áreas y por supuesto la afición", finalizó.