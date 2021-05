Achraf Hakimi niega haber recibido felicitaciones el Real Madrid por el título de Serie A

Italia.- El Inter de Milan rompió una racha de 11 años sin ser campeones en Serie A, este fin de semana lo logró y todo en Milan fue fiesta y uno de los hombres importantes fue el marroquí Achraf Hakimi quien llegó al equipo luego de ser vendido por el Real Madrid por 40 millones de de euros. Pero ahora se le ha cuestionado si el equipo merengue le ha dado algún mensaje por su logro y responde que no.

Durante en una entrevista con el programa español "El Chiringuito", Hakimi se mostró contento por el título de Serie A y también por que desde España lo siguen buscando al menos para entrevistas ya que su ex equipo ni sus luces para con el jugador. "De momento ni Zidane, ni Florentino me han felicitado", fueron las palabras del jugador quien salió del Real Madrid entre escándalos.

Afirmó que desde España y otros lugares solo ha recibido felicitaciones de jugadores, amigos personales y familiares pero nadie del Real Madrid. Y al parecer no hay intención de parte del equipo blanco felicitar si quiera el Inter por lo hecho en Serie A como al mismo futbolista.

Hay que recordar que ya será casi un año desde que el Real Madrid venció a Hakimi por 40 millones de euros al Inter, en ese momento el marroquí jugaba para el Borussia Dortmund y su contrato de préstamo llegó a su fin y a pesar de que tuvo una de las mejores temporadas con el equipo alemán al llegar a España no tuvo ninguna oportunidad lo que facilitó su salida.

Fue así como llegó a la Serie A y desde el primer minutos Antonio Conte lo hizo jugar y tras 34 jornadas logró con el Inter lo que 11 años les estuvo negando la Juventus. El mismo Hakimi reveló que nunca hubo problemas con Zidane o Florentino pero que las cosas no se dieron como esperaba y eso terminó por dejándolo fuera.

Asimismo Hakimi no cerró la puerta de volver al Real Madrid y dejar la Serie A para ahora si ir a ganarse el puesto, comentó para el mismo medio que las cosas están y no hay nada cerrado, si bien está contento en Inter no podría saber que sucederá. "Supongo que sí, que tiene derecho de tantear, pero dejo todo en sus manos. Yo soy feliz acá (Inter), así como era feliz en Madrid", comentó.

Ahora el lateral del Inter se prepara para el cierre de temporada en Serie A, si bien ya son los virtuales campeones les restan 4 jornadas más para que culmine la campaña y se espera que para el último partido que es ante el Udinese ya reciban el título y hagan la celebración como el nuevo monarca del futbol italiano.