Acusan al luchador Alberto del Río, de agresión sexual y secuestro

El luchador mexicano, ex campeón de la WWE, Alberto del Río se encuentra en un serio problema, ya que es acusado de cuatro cargos de agresión sexual y un cargo de secuestro agravado por un incidente que ocurrió en mayo con su ex novia, dieron a conocer las autoridades.

Alberto, cuyo verdadero nombre es José Rodríguez Chucuan, fue arrestado en la ciudad de San Antonio, Texas, a principios de mayo, después de que su ex novia denunciara ante la policía que el luchador profesional se enfureció tras de acusarla de haberlo engañado.

La acusadora, que de acuerdo con la policía solo habla español, afirmó que Del Rio se portó muy violento, le rompió su teléfono celular, su computadora portátil e intentó quemar su pasaporte en un ataque que inició alrededor de las 10 p.m. del 3 de mayo y duró hasta alrededor de las 2:30 p.m. del día siguiente.

La mujer también declaró que Del Rio la agredió, le provocó múltiples heridas y la dejó "sintiéndose mareada por los golpes que recibió en la cabeza".

Pero eso no es todo. La mujer demandante también afirmó que Alberto del Rio la estranguló y en un momento "le metió un calcetín en la boca para mantenerla callada".

La mujer declaró: "Cuando tenía el calcetín en la boca, no podía respirar". En el momento del incidente, la mujer dijo que que la ex estrella de la WWE, también la agredió sexualmente con su pene y otras partes del cuerpo. La mujer insiste en que NO consintió la actividad sexual con Del Rio.

El oficial de policía reportó que observó "múltiples hematomas" en el rostro, brazos, piernas y cuello de la acusadorar. Del Rio, de 43 años, mide 1.95 metros de estatura y pesa 240 libras.

Alberto del Rio fue una superestrella de la WWE entre 2009 y 2016, llegando a conquistar el campeonato de la WWE, el Royal Rumble 2011, entre otros logros.

También es un luchador de MMA (artes marciales mxtas), y en uno de sus combates perdió ante Tito Ortiz en diciembre de 2019.

Asimismo en los últimos años ha participado en algunas funciones de lucha libre en México.