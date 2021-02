Adalid Maganda junto a más árbitros llaman a manifestarse contra la FMF

Ciudad de México.- La Liga MX sigue con los problemas internos, ahora el exárbitro mexicano Adalid Maganda ha convocado a través de redes sociales a que más árbitros se unan a él a la manifestación que tiene programada para el próximo 3 de marzo ante la Federación Mexicana de Futbol en el Zócalo de la Ciudad de México.

A través de una imagen que circula en redes se puede ver como los intentos de Maganda no cesan y es que desde su despido como árbitro de la Liga MX ha estado revelando algunos detalles de la Comisión de Árbitros que maneja Arturo Brizio quien él asegura lo despidió por motivos raciales y no por la capacidad que aboga el presidente.

En la imagen se puede leer que Adalid Maganda y 15 exárbitros estarán en el Zócalo de la Ciudad de México en punto de las 12:00 pm manifestándose en contra de los malos manejos de Brizio, Liga MX y de la Federación Mexicana de Futbol.

"Manifestación ante la FMF. Adalid Maganda, Erim Ramírez y más de 15 exárbitros profesionales estarán exigiendo justicia", se puede leer.

Este hecho quiere llegar a meter presión a Arturo Brizio quien es el encargado de la Comisión de Arbitraje la cual a palabras de Maganda lo ha perjudicado ya que desde su regreso solo le han puesto el pie a su carrera al punto de haberlo despedido hace unas semanas luego de un mal partido en el inicio de la Liga MX.

Maganda despedido desde la jornada 1

Luego de que en la jornada 1 Adalid Maganda fuera el árbitro central del Toluca vs Querétaro y no tuviera una buena tarde que terminó por perjudicar a los Gallos si al trabajo llegó a loa odios de la Comisión de Arbitraje que puso mano dura y no lo volvió a designar a la siguiente jornada, curiosamente lo errores que Maganda presentó comúnmente se dan jornada a jornada pero con él fueron más llamativos.

Pasaron los días y se anunció que oficialmente dejaba de ser árbitro de primera división lo que desencadenó la salida Maganda en distintos programas de televisión donde habló muchas cosas malas de la Liga MX principalmente sobre Arturo Brizio a quien acusó de haberlo insultado por su color de piel y que esa era una de las razones por las que lo despidió.

No es la primera vez que Adalid Maganda protagoniza una escena de esa índole, hace unos años también estuvo en primera división pero los errores le fueron costando al punto de que fue dado de baja, ante las misma razones, Maganda pidió ser reasignado a su puesto pero no se le concedió y organizó una huelga a las afueras de la FMF donde pasó algunos días hasta que se le devolvió su trabajo.