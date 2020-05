Adán Amezcua: “Ha sido un orgullo estar con Tomateros”

Culiacán.- A lo largo de su carrera, Adán Amezcua se ganó el cariño de la afición al ser parte y líder de una generación dorada de los guindas. Sus éxitos con el club le valieron para que retiraran su número; sin embargo, el exreceptor desea que el número 31 vuelva a estar vigente, pero ahora como mánager o coach de los culiacanenses, así lo declaró en exclusiva para periódico EL DEBATE.

¿Qué ha sido de Adán Amezcua tras retirarse del beisbol?

Después de que me retiré, incursioné en la política para quedarme en Culiacán y formar algo sólido. Afortunadamente, me fue muy bien. Trabajé con Jesús Valdés, quien me invitó a su equipo de trabajo. Me dio la oportunidad de ser director de los Centros de Barrios, hicimos muchísimas cosas. Después, tuve la dicha de ser director del deporte aquí en Culiacán y, afortunadamente, me fue muy bien. El recurso lo repartimos muy bien.

Amezcua fue parte del equipo Guinda por muchos años | Cortesía

¿Qué experiencia te dejó esta actividad?

Fue algo increíble. Conocí más Culiacán y algunos bonitos rincones. Creo que el presupuesto del deporte hay que aumentarlo y llevar más deportes a nuestros niños. Nos hace falta más acercar esa juventud con las actividades recreativas. Culiacán es un semillero de deportistas muy fuertes.

¿Te gustaría volver al beisbol profesional, ya sea en el área administrativa o dentro del dugout?

Sí, es algo que tenemos en mente. Estoy tratando de hacer un perfil de un jugador que posiblemente tenga éxitos, pero que también tenga una preparación académica. Si unimos las dos cosas, podemos tener ese perfil potente. Terminando mi carrera, quiero hacer una maestría y, a la vez, estudiar más, leer. Espero que algún me dé la oportunidad. Tomateros, obvio, espero me llamen algún día, ya sea para ser coach, mánager o estar cerca y demostrar lo que aprendí y transmitirlo a los muchachos.

¿Hay algún club que se ha acercado a ti para tener tus servicios?

Sí he tenido pláticas. Aún no he abierto las cosas, porque estoy preocupado por el tema de la política y, por el otro lado, mis clases son presenciales. Entonces, el irme de Culiacán en mi último año y esperar a ver si se puede revalidar me conlleva a algunas por otras. Creo que con un currículum más completo me ayudará en esa nueva etapa.

El número 31 fue retirado por la directiva Guinda en su honor | Cortesía

¿Cómo evalúas tu carrera dentro de Tomateros?

Increíble. El estar con Tomateros ha sido uno de los orgullos. El jugar en Culiacán fue algo increíble por la conexión que tuve con la afición. Ellos veían que salía a dar el 100 por ciento todos los días. Sigo viviendo en Culiacán, sigo enamorado de aquí y espero algún ponerme de nuevo la camisa de Tomateros. Espero que los clubes me tomen en cuenta también en una posible etapa de mánager.

¿Estaba listo Adán Amezcua para retirarse del profesionalismo?

Es muy difícil para todos los veteranos. A veces los clubes no conjugan con los peloteros de la misma manera. Pero creo que eso es circunstancial. Los logros ahí están, nadie lo puede quitar, el número está retirado y la gente lo reconoce, y eso me llena de orgullo. Creo que el “hubiera” no existe, quise prepararme para eso, pero no se pudo.

Al bat y detrás del plato era uno de los hombres más confiables del equipo de Culiacán | Cortesía

¿Qué le hizo falta a Adán Amezcua en su carrera?

Estoy muy a gusto. Me siento muy pleno y orgulloso de lo que se logró en mi carrera. Como ser humano, estoy muy tranquilo, estoy enamorado de mi familia. Quiero hacer más cosas, hay un par de proyectos beisboleros. No le puedo pedir más a Dios si me dio una carrera plena dentro del beisbol profesional con muchos éxitos y pocas lesiones.

¿Qué mensaje le envías a la afición con respecto a la difícil situación que se vive?

Quédense en casa. Les deseo mucha salud para todos. Esperemos que el COVID-19 no les llegue. Hay muchas cosas que podemos mejorar como seres humanos, y me estoy dando cuenta de que puedo lograr más cosas, en lugar de quejarme del Gobierno. Estoy buscando las cosas positivas de todo lo negativo que estamos viviendo. Esperemos que todo México, en especial Sinaloa, pueda salir adelante de este tema que estamos viviendo

