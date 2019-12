Adán Amezcua comparte unas palabras ante la partida de 'Paquín' Estrada

Culiacán.- Tras la inesperada noticia del fallecimiento de Francisco 'Paquín' Estrada, uno de los referentes de los Tomateros de Culiacán, Adán Amezcua emitió unas palabras en las que explica su sentir tras el triste acontecimiento.

'El General' Adán Amezcua, otro histórico de la organización guinda y quien fuera una de las primeras personas en enterarse de la trágica noticia compartió para periódico EL DEBATE su sentir por la lamentable pérdida de quien fuera para él uno de sus maestros en el diamante, Francisco 'Paquín' Estrada.

Te puede interear: Francisco 'Paquín' Estrada fallece a los 71 años

“Ha sido muy difícil verlo partir, vivir todo esto, vivir este proceso esta enfermedad, lo importante es que hoy está tranquilo, con su esposa y agradecerle el legado que nos dejó, yo en lo personal agradecido toda la vida con él porque sin duda él, fue quien me dio la confianza, él fue quién me abrió las puertas me llevó de la mano y estaré agradecido toda la vida de las cosas que me dio, de todo lo que me enseñó porque además de un gran manager, era una gran persona, una excelente persona”

Adán Amezcua y Paquín Estrada coincidieron en Tomateros por muchos años, donde consiguieron varios títulos además de una gran amistad.